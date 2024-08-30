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По Харькову ударили пять КАБов, откуда их запустили: данные ГУНП и прокуратуры

Происшествия 17:20   30.08.2024
Оксана Горун
По Харькову ударили пять КАБов, откуда их запустили: данные ГУНП и прокуратуры

По Харькову днем 30 августа прилетели пять управляемых авиабомб, сообщил на месте одного из «прилетов» начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Пять КАБов по городу — предварительно. Это 250-килограммовые УМПБ Д-30 или 500-килограммовые, мы выясним после того, как будут исследованы эти обломки. Совместная следственно-прокурорская группа работает, мы сможем предоставить более подробную информацию через два-три часа», — сказал Тимошко.

Он уточнил, что одна из бомб ударила по детской площадке на бульваре Юрьева, где погиб ребенок.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков проинформировал: бомбы сбрасывали с территории Белгородской области.

«Следователи и прокуроры установили, что пуски этих управляемых авиационных бомб были осуществлены из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34», — сказал Фильчаков.

По его словам, от места запуска бомб до наиболее удаленного места «прилета» — 65 км.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову днем 30 августа прилетели пять управляемых авиабомб, сообщил на месте одного из «прилетов» начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".