По Харькову ударили пять КАБов, откуда их запустили: данные ГУНП и прокуратуры

По Харькову днем 30 августа прилетели пять управляемых авиабомб, сообщил на месте одного из «прилетов» начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Пять КАБов по городу — предварительно. Это 250-килограммовые УМПБ Д-30 или 500-килограммовые, мы выясним после того, как будут исследованы эти обломки. Совместная следственно-прокурорская группа работает, мы сможем предоставить более подробную информацию через два-три часа», — сказал Тимошко.

Он уточнил, что одна из бомб ударила по детской площадке на бульваре Юрьева, где погиб ребенок.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков проинформировал: бомбы сбрасывали с территории Белгородской области.

«Следователи и прокуроры установили, что пуски этих управляемых авиационных бомб были осуществлены из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34», — сказал Фильчаков.

По его словам, от места запуска бомб до наиболее удаленного места «прилета» — 65 км.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке.