По Харкову вдарили п’ять КАБів, звідки їх запустили: дані ГУНП та прокуратури

По Харкову вдень 30 серпня прилетіли п’ять керованих авіабомб, повідомив на місці одного з “прильотів” начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“П’ять КАБів по місту – попередньо. Це 250-кілограмові УМПБ Д-30 або 500-кілограмові, ми з’ясуємо після того, як буде досліджено ці уламки. Спільна слідчо-прокурорська група працює, ми зможемо надати більш детальну інформацію через дві-три години “, – сказав Тимошко.

Він уточнив, що одна з бомб вдарила по дитячому майданчику на бульварі Юр’єва, де загинула дитина.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков поінформував: бомби скидали із території Бєлгородської області.

“Слідчі та прокурори встановили, що пуски цих керованих авіаційних бомб було здійснено з населеного пункту Дубово Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. У цьому випадку ворог застосував літак Су-34”, – сказав Фільчаков.

За його словами, від місця запуску бомб до найвіддаленішого місця “прильоту” – 65 км.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула 14-річна дівчинка на дитячому майданчику.