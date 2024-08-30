У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує ворожий удар КАБами
Декілька вибухів було чутно в Харкові після 15:18.
Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ударом російських КАБів.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після 15:18.".