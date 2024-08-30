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Активізувався Харківський напрямок: Генштаб повідомив про вісім боїв

Події 08:28   30.08.2024
Оксана Горун
Активізувався Харківський напрямок: Генштаб повідомив про вісім боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині та авіаудари по регіону.

Уже третю добу поспіль росіяни активно штурмують на Куп’янському напрямку – зафіксували 25 боїв.

“Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової”, – повідомив Генштаб.

Також окупанти “пожвавились” на Харківському напрямку. Якщо раніше ГШ повідомляв про два-три бої за добу, то за минулу їх було вісім – у районах Липців та Вовчанська.

“Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Загризове, Лиман Перший Харківської області”, – уточнили у зведенні.

Генштаб поінформував про втрати ворога.

Читайте також: ISW: ЗС РФ просунулися під Куп’янськом

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині та авіаудари по регіону".