Активізувався Харківський напрямок: Генштаб повідомив про вісім боїв

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині та авіаудари по регіону.

Уже третю добу поспіль росіяни активно штурмують на Куп’янському напрямку – зафіксували 25 боїв.

“Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової”, – повідомив Генштаб.

Також окупанти “пожвавились” на Харківському напрямку. Якщо раніше ГШ повідомляв про два-три бої за добу, то за минулу їх було вісім – у районах Липців та Вовчанська.

“Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Загризове, Лиман Перший Харківської області”, – уточнили у зведенні.

Генштаб поінформував про втрати ворога.