Активізувався Харківський напрямок: Генштаб повідомив про вісім боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині та авіаудари по регіону.
Уже третю добу поспіль росіяни активно штурмують на Куп’янському напрямку – зафіксували 25 боїв.
“Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової”, – повідомив Генштаб.
Також окупанти “пожвавились” на Харківському напрямку. Якщо раніше ГШ повідомляв про два-три бої за добу, то за минулу їх було вісім – у районах Липців та Вовчанська.
“Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Загризове, Лиман Перший Харківської області”, – уточнили у зведенні.
Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині та авіаудари по регіону".