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ISW: ЗС РФ просунулися під Куп’янськом

Події 07:34   30.08.2024
Оксана Горун
ISW: ЗС РФ просунулися під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував: окупанти заявляють про захоплення Синьківки та Стельмахівки, а також просування в районі Піщаного та Табаївки. Більшість цих заяв не має підтверджень, але не всі.

“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська і, як повідомляється, захопили Синьківку на тлі боїв, що продовжуються, уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 29 серпня. Геолоковані кадри, що опубліковані 29 серпня, вказують на те, що російські війська просунулися в центр Синьківки. Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Синьківку, а Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Стельмахівку. Пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер також стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного та Табаївки. Однак ISW не виявив підтвердження цих заяв”, – прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).

Таким чином візуально підтверджено лише появу військових РФ у центрі Синьківки. Ці кадри, на яких росіяни встромляють свій прапор серед руїн знищеного ними населеного пункту, протягом дня 29 серпня активно “розганяли” російські пропагандисти. Втім, українські аналітики не схильні “зараховувати” ворогові цю перемогу.

“Росіянам дали терміновий наказ — показати успіхи на всіх ділянках фронту. Тому в село пробилася група противника, яку банально “провтикали”. Вони вивісили прапор і зняли відео даного процесу. Чи спробує ворог закріпитися — покаже час”, – зазначили автори мапи “DeepState “.

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На ранок 30 серпня на цій карті не позначена окупація ворогом Синьківки.

За даними ISW, бої протягом доби точилися в районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Кругляківки. На Харківському напрямку бої тривали в районі Вовчанська та Липців, просувань у ворога не було.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поінформував: окупанти заявляють про захоплення Синьківки та Стельмахівки, а також просування в районі Піщаного та Табаївки. Більшість цих заяв не має підтверджень, але не всі".