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РФ формує нову бригаду для підтримки угрупування «Сєвєр», що діє на Харківщині

Події 14:38   29.08.2024
Оксана Якушко
РФ формує нову бригаду для підтримки угрупування «Сєвєр», що діє на Харківщині

Нову бригаду назвали «Барс», до її складу входитимуть три окремі загони чисельністю до 5 тисяч осіб, повідомив речник ОТУВ «Харків» полковник Віталій Саранцев.

«Відповідно до наказу міністра оборони рф від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року, почалось формування нової добровольчої бригади під назвою “Барс”. До її складу входитимуть три окремі загони: “Барс-Брянськ”, “Барс-Курськ” та “Барс-Бєлгород”, загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця», – повідомив Саранцев.

Формування добровольчих підрозділів в армії рф – це прихована форма мобілізації. Кандидатів набираються найчастіше з бідних регіонів та серед іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нову бригаду назвали «Барс», до її складу входитимуть три окремі загони чисельністю до 5 тисяч осіб, повідомив речник ОТУВ «Харків» полковник Віталій Саранцев.".