ЗС РФ намагаються перейти в оборону на Харківщині – ОТУВ “Харків”

У Харківській області армія РФ знизила активність поблизу населених пунктів Стариця та Бугруватка – під Вовчанськом.

“Активними є сам населений пункт Вовчанськ і напрямок Глибоке – Липці, на інших напрямках противник дещо знизив активність, зокрема, це Стариця та Бугруватка. Там противник намагається перейти в оборону, він облаштовує позиції, облаштовує фортифікаційні споруди. На інших ділянках він намагається посилити свої підрозділи“, – повідомив у етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

Зазначимо, що села Стариця та Бугруватка, хоч і знаходяться в районі Вовчанська, розташовані на протилежному від нього березі річки Сіверський Донець. З початку російського повторного вторгнення до Харківської області військові оглядачі припускали, що ворог планує об’єднати два створені плацдарми – на півночі та північному сході від Харкова. Також ймовірною метою росіян було форсувати Сіверський Донець у напрямку Бугруватка – Прилипка, щоб обійти з флангу Сили оборони у Вовчанську. Однак на цей час обидві ці можливі цілі окупантів далекі від реалізації.

Проте, за словами Саранцева, ситуація на фронті на Харківщині залишається складною. ЗС РФ продовжують тиснути на Вовчанськ та в бік Липців.

“Позиції Сил оборони тримаються міцно, ми не дозволяємо ворогу просуватися вперед, наносимо ефективне вогневе ураження та завдаємо втрат в озброєні та військовій техніці“, – підкреслив спікер ОТУВ “Харків”.