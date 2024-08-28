ЗС РФ намагаються перейти в оборону на Харківщині – ОТУВ “Харків”
У Харківській області армія РФ знизила активність поблизу населених пунктів Стариця та Бугруватка – під Вовчанськом.
“Активними є сам населений пункт Вовчанськ і напрямок Глибоке – Липці, на інших напрямках противник дещо знизив активність, зокрема, це Стариця та Бугруватка. Там противник намагається перейти в оборону, він облаштовує позиції, облаштовує фортифікаційні споруди. На інших ділянках він намагається посилити свої підрозділи“, – повідомив у етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.
Зазначимо, що села Стариця та Бугруватка, хоч і знаходяться в районі Вовчанська, розташовані на протилежному від нього березі річки Сіверський Донець. З початку російського повторного вторгнення до Харківської області військові оглядачі припускали, що ворог планує об’єднати два створені плацдарми – на півночі та північному сході від Харкова. Також ймовірною метою росіян було форсувати Сіверський Донець у напрямку Бугруватка – Прилипка, щоб обійти з флангу Сили оборони у Вовчанську. Однак на цей час обидві ці можливі цілі окупантів далекі від реалізації.
Проте, за словами Саранцева, ситуація на фронті на Харківщині залишається складною. ЗС РФ продовжують тиснути на Вовчанськ та в бік Липців.
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“Позиції Сил оборони тримаються міцно, ми не дозволяємо ворогу просуватися вперед, наносимо ефективне вогневе ураження та завдаємо втрат в озброєні та військовій техніці“, – підкреслив спікер ОТУВ “Харків”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, новини Харкова, оборона, ОТГВ "Харьков", саранцев;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 21:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ знизила активність поблизу населених пунктів Стариця та Бугруватка – під Вовчанськом".