Під Харків перекидають бригаду ЗС РФ, створену для війни в Чечні
Сумно відому 136-ту окрему механізовану бригаду з 58-ї армії РФ передислокують із Запорізького на Харківський напрямок. ЗСУ обіцяють “підготувати їм зустріч”.
“Ми сьогодні дали інформацію, що противник перекидає 136-ту окрему механізовану бригаду 58-ї армії із Запорізького напрямку на наш напрямок. Ми готові до такого розвитку подій, чекаємо їх і підготуємо їм відповідну зустріч, – запевнив спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у етері нацмарафону. – Ми знаємо цю бригаду, звичайно, її бойовий шлях. Вона була створена ще під час Чеченської війни, у них довга історія, де є й торгівля зброєю та торгівля людьми. Вони брали участь у бойових діях в Україні з 2014 року, брали участь у боях за Луганський аеропорт і боях під Дебальцевим, мали численні втрати під Вугледаром минулого року. Тому ми їм зустрінемо та продовжимо їхній бойовий шлях”.
Також, за словами Саранцева, росіяни заводять додатковий особовий склад до Бєлгородської області РФ з Ленінградської – щоб поповнити наявний некомплект сил. “Новеньких”, за прогнозом ОТУВ “Харків”, кинуть у штурми.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 18:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сумно відому 136-ту окрему механізовану бригаду з 58-ї армії РФ передислокують із Запорізького на Харківський напрямок. ЗСУ обіцяють “підготувати їм зустріч”".