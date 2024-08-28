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Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW

Політика 07:25   28.08.2024
Олена Нагорна
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW

Згадуючи події у Бєлгородській області 27 серпня, американський Інститут вивчення війни (ISW) не провів власного аналізу, а обмежився цитуванням російських джерел.

«Повідомляється, що 27 серпня українські війська спробували просунутися у два райони Бєлгородської області на тлі продовження наступальних операцій українських військ у Курській області”, – йдеться у публікації проєкту.

Аналітики зазначили: напередодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російська влада обмежила доступ до В’язового через невизначену «складну оперативну ситуацію» в цьому районі, а пізніше додав, що українські сили намагалися прорватися через кордон з Бєлгородською областю.

“Російські джерела стверджували, що війська РФ також відбили кілька українських атак поблизу Нехотіївки та Журавлівки, хоча російські джерела випустили суперечливі твердження щодо розміру цих атак. Окремі російські джерела стверджували, що українські сили також атакували поблизу прикордонного пункту пропуску Шебекіно”, – пише ISW.

Аналітики додали: геолокаційні кадри від 26 і 27 серпня свідчать про те, що українські сили продовжують діяти безпосередньо на південний схід від Кореневого та поблизу Вікторівки; біля Суджі й на північ від Суджі в межах Черкаського Поріччя і Михайлівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згадуючи події у Бєлгородській області 27 серпня, американський Інститут вивчення війни (ISW) не провів власного аналізу, а обмежився цитуванням російських джерел.".