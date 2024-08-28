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Сообщается, что СОУ попытались продвинуться в два района Белгородщины — ISW

Мир 07:25   28.08.2024
Елена Нагорная
Сообщается, что СОУ попытались продвинуться в два района Белгородщины — ISW

Упоминая события в Белгородской области 27 августа, американский Институт изучения войны (ISW) не провел собственного анализа, а ограничился цитированием российских источников.

«Сообщается, что 27 августа украинские войска попытались продвинуться в два района Белгородской области на фоне продолжения наступательных операций украинских войск в Курской области, — говорится в публикации проекта.

Аналитики отметили: накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти ограничили доступ к населенному пункту Вязовое из-за неопределенной «сложной оперативной ситуации» в этом районе, а позже добавил, что украинские силы пытались прорваться через границу с Белгородской областью.

«Российские источники утверждали, что войска РФ также отбили несколько украинских атак вблизи Нехотеевки и Журавлевки, хотя российские источники выпустили противоречивые утверждения относительно размера этих атак. Отдельные российские источники утверждали, что украинские силы также атаковали вблизи пограничного пункта пропуска Шебекино», — пишет ISW.

Аналитики добавили: геолокационные кадры от 26 и 27 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продолжают действовать в Курской области — непосредственно к юго-востоку от Коренево и вблизи Викторовки; возле Суджи и к северу от Суджи в пределах Черкасского Поречья и Михайловки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Упоминая события в Белгородской области 27 августа, американский Институт изучения войны (ISW) не провел собственного анализа, а ограничился цитированием российских источников.".