Сообщается, что СОУ попытались продвинуться в два района Белгородщины — ISW

Упоминая события в Белгородской области 27 августа, американский Институт изучения войны (ISW) не провел собственного анализа, а ограничился цитированием российских источников.

«Сообщается, что 27 августа украинские войска попытались продвинуться в два района Белгородской области на фоне продолжения наступательных операций украинских войск в Курской области, — говорится в публикации проекта.

Аналитики отметили: накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти ограничили доступ к населенному пункту Вязовое из-за неопределенной «сложной оперативной ситуации» в этом районе, а позже добавил, что украинские силы пытались прорваться через границу с Белгородской областью.

«Российские источники утверждали, что войска РФ также отбили несколько украинских атак вблизи Нехотеевки и Журавлевки, хотя российские источники выпустили противоречивые утверждения относительно размера этих атак. Отдельные российские источники утверждали, что украинские силы также атаковали вблизи пограничного пункта пропуска Шебекино», — пишет ISW.

Аналитики добавили: геолокационные кадры от 26 и 27 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продолжают действовать в Курской области — непосредственно к юго-востоку от Коренево и вблизи Викторовки; возле Суджи и к северу от Суджи в пределах Черкасского Поречья и Михайловки.