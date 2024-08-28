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Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне

Происшествия 18:53   28.08.2024
Оксана Горун
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне Фото: Генштаб ВСУ

Печально известную 136-ю отдельную механизированную бригаду из 58-й армии РФ передислоцируют с Запорожского на Харьковское направление. ВСУ обещают «подготовить им встречу».

«Мы сегодня дали информацию, что противник перекидывает 136-ю отдельную механизированную бригаду 58-й армии с Запорожского направления на наше направление. Мы готовы к такому развитию событий, ждем их и подготовим им соответствующую встречу, — заверил спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона. — Мы знаем эту бригаду, конечно, ее боевой путь. Она была создана еще во время Чеченской войны, у них долгая история, где есть торговля оружием и торговля людьми. Они участвовали в боевых действиях в Украине с 2014 года, участвовали в боях за Луганский аэропорт и боях под Дебальцево, имели многочисленные потери под Угледаром в прошлом году. Поэтому мы их встретим и продолжим их боевой путь».

Также, по словам Саранцева, россияне заводят дополнительный личный состав в Белгородскую область РФ из Ленинградской — чтобы пополнить существующий некомплект сил. «Новеньких», по прогнозу ОТГВ «Харьков», кинут в штурмы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Печально известную 136-ю отдельную механизированную бригаду из 58-й армии РФ передислоцируют с Запорожского на Харьковское направление. ВСУ обещают «подготовить им встречу»".