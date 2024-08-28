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ВС РФ пытаются перейти в оборону на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 21:49   28.08.2024
Оксана Горун
ВС РФ пытаются перейти в оборону на Харьковщине — ОТГВ «Харьков» Скриншот

В Харьковской области армия РФ снизила активность у населенных пунктов Старица и Бугроватка — под Волчанском.

«Активны сам населенный пункт Волчанск и направление Глубокое — Липцы. На других направлениях противник несколько снизил активность, в частности, это Старица и Бугроватка. Там противник пытается перейти в оборону. Он обустраивает позиции, фортификационные сооружения. На других участках он пытается усилить свои подразделения», — сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

Отметим, что села Старица и Бугроватка, хоть и находятся в районе Волчанска, расположены на противоположном от него берегу реки Северский Донец. С начала российского повторного вторжения в Харьковскую область военные обозреватели предполагали, что враг захочет соединить два созданных плацдарма — на севере и северо-востоке от Харькова. Также вероятной целью россиян было форсировать Северский Донец по направлению Бугроватка — Прилипка, чтобы обойти с фланга Силы обороны в Волчанске. Однако на данный момент обе эти вероятные цели оккупантов далеки от реализации.

Тем не менее по словам Саранцева, ситуация на фронте на Харьковщине остается сложной. ВС РФ продолжают давить на Волчанск и в сторону Липцев.

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«Позиции сил обороны держатся крепко, мы не позволяем врагу продвигаться вперед, наносим эффективное огневое поражение и наносим потери в вооруженной и военной технике», — подчеркнул спикер ОТГВ «Харьков».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ снизила активность у населенных пунктов Старица и Бугроватка — под Волчанском".