РФ формирует новую бригаду для поддержки действующей на Харьковщине
Новую бригаду назвали «Барс», в ее состав будут входить три отдельных отряда численностью до 5 тысяч человек, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев.
«В соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 года и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года, началось формирование новой добровольческой бригады под названием «Барс». В ее состав будут входить три отдельных отряда: «Барс-Брянск», «Барс-Курск» и «Барс-Белгород», общая численность которых составляет 4921 военнослужащего», — сообщил Саранцев.
Формирование добровольческих подразделений в армии РФ – это скрытая форма мобилизации. Кандидатов набираются чаще всего из бедных регионов и среди иностранных граждан, не всегда имеющих боевой опыт.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бригада, Виталий Саранцев, ОТГВ "Харьков", рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую бригаду назвали «Барс», в ее состав будут входить три отдельных отряда численностью до 5 тысяч человек, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев.".