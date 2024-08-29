РФ формирует новую бригаду для поддержки действующей на Харьковщине

Новую бригаду назвали «Барс», в ее состав будут входить три отдельных отряда численностью до 5 тысяч человек, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев.

«В соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 года и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года, началось формирование новой добровольческой бригады под названием «Барс». В ее состав будут входить три отдельных отряда: «Барс-Брянск», «Барс-Курск» и «Барс-Белгород», общая численность которых составляет 4921 военнослужащего», — сообщил Саранцев.

Формирование добровольческих подразделений в армии РФ – это скрытая форма мобилизации. Кандидатов набираются чаще всего из бедных регионов и среди иностранных граждан, не всегда имеющих боевой опыт.