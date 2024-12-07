«Генерация Ника»: в честь погибшей художницы из Харькова основали премию

Принять участие в конкурсе «Генерация Ника» приглашают молодых художников и литераторов, возрастом от 16 до 21 года.

Премию основали в честь Вероники Кожушко – харьковской художницы и поэтессы, которая погибла вследствие российского обстрела 30 августа, пишут в Харьковском Литмузее.

«Вероника оставила после себя светлое творческое наследие, вдохновляющее нас поддерживать новое поколение украинских талантов», – написали в Литмузее.

Что нужно для участия?

• Художественные тексты (поэзия, проза) или работы в живописи, графике, арт-диджитале.

• Творческая биография.

• Все это в формате PDF необходимо отправить до 15 февраля.

Что получает лауреат?

• Денежная премия: 40 000 грн.

• Статуэтка «Генерация Ники» и диплом.

• Участие в церемонии награждения, которая состоится 19 мая в Харькове, в день рождения Вероники.

Заявки можно подавать с 15 декабря по 15 февраля.

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о семи погибших, большинство — жители многоэтажки. По состоянию на утро 31 августа известно о 97 пострадавших. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

Позже известный харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан сообщил, что вследствие обстрела погибла юная художница Вероника Кожушко. Он также рассказал, что всего за час до смерти девушка прислала свой новый рисунок, который стал ее последней работой.