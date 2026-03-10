Live

Премию имени Шевченко получила режиссер Харьковского театра кукол

Культура 10:45   10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Премию имени Шевченко получила режиссер Харьковского театра кукол Фото: ХОВА

Главный режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА. 

Торжественное награждение прошло 9 марта. Оксана Дмитрева стала лауреатом высшего государственного отличия в сфере культуры и искусства в номинации «театральное искусство».

Режиссера из Харькова наградили премией Шевченко
Фото: ХОВА

«Высокую награду режиссер получила за создание ряда театральных постановок, в частности спектаклей «Вертеп» и «Жираф Монс» в Харьковском театре кукол имени В. А. Афанасьева, «Буря» во Львовском национальном академическом драматическом театре имени М. Заньковецкой и «Медея» в Ивано-Франковске», – отметили в ХОВА.

Режиссера из Харькова наградили премией Шевченко
Фото: ХОВА

Читайте также: «Почему женщины не в окопе?» и феминизм: харьковчанок зовут на мероприятия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 09:36
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026, 09:31
В лесах Харьковщины усилили патрулирование: какой период начинается
В лесах Харьковщины усилили патрулирование: какой период начинается
10.03.2026, 12:08

Новости по теме:

22.02.2026
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
11.12.2025
Харьковская организация «Пролиска» получила престижную награду
14.10.2025
Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови
08.10.2025
Две воспитательницы из Харькова стали одними из лучших в Украине
05.10.2025
Учитель из Харькова победил в Global Teacher Prize Ukraine 2025


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Премию имени Шевченко получила режиссер Харьковского театра кукол», то посмотрите больше в разделе Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный режиссер Харьковского государственного театра академического театра кукол им. В. А. Афанасьева стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.".