Премию имени Шевченко получила режиссер Харьковского театра кукол

Главный режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Торжественное награждение прошло 9 марта. Оксана Дмитрева стала лауреатом высшего государственного отличия в сфере культуры и искусства в номинации «театральное искусство».

«Высокую награду режиссер получила за создание ряда театральных постановок, в частности спектаклей «Вертеп» и «Жираф Монс» в Харьковском театре кукол имени В. А. Афанасьева, «Буря» во Львовском национальном академическом драматическом театре имени М. Заньковецкой и «Медея» в Ивано-Франковске», – отметили в ХОВА.