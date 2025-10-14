Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови

Основатель бренда «3,14BAN» из Харькова Екатерина Уварова стала финалисткой европейской премии «New European Bauhaus» в категории «Rising star» и завоевала награду в 10 тысяч евро. Чем харьковский бренд поразил европейское жюри, Уварова рассказала МГ «Объектив».

Премией «New European Bauhaus» отмечают энергоэффективные и устойчивые проекты. О возможности принять участие в конкурсе Екатерина Уварова узнала из соцсетей.

«Почему это важно? Потому что мы решили показать, что Украина тоже умеет делать проекты, которые соответствуют теме устойчивости, экологичности и красоты», — отметила победитель.

Харьковский бренд «3,14BAN» начался с идеи повторного использования баннеров и разросся до создания самой разнообразной продукции, в основном путем повторной переработки.

«В 2019 году я училась в ХНУ им. В.Н. Каразина на социологическом факультете. В качестве практики у нас была история создавать ивенты. И после таких ивентов оставались баннеры с неактуальной датой. И пришла идея, что можно дать этим баннерам вторую жизнь. И создали сумку — одну из первых, шопер, чтобы ходить на «Новую почту» за посылками», — рассказала Уварова.

Использование баннеров для создания шоперов, чехлов, сумок и даже одежды позволяет сделать каждую вещь уникальной, ведь уникальным является исходный материал. Второй подобный принт вряд ли встретится еще где-то в мире, отмечает победитель европейской премии.

«В каждом изделии мы добавляем историю изделия. Пишем, где этот баннер, например, был, сколько глаз на него смотрели, что на этом событии происходило и т. д. Делаем такую описательную часть, где указываем его историю. Это уникальная вещь для уникальной личности», — объясняет Уварова.

Сейчас продукцию харьковчан все более активно заказывают европейцы. В частности – немало клиентов из Германии. Интересен тот факт, что популярный запрос – украинский текст на изделии. Некоторые клиенты даже специально указывают на необходимость видеть главную специфику национального алфавита – букву «Ї».

Компания Уваровой не останавливается на достигнутом и постоянно разрабатывает новые продукты. Среди последних новинок – сумка из противогаза и чехол, который создали совместно с такими же пионерами отечественной переработки, компанией «Re:inventex».

«Они перерабатывают текстильные отходы и создают новое полотно. История этого чехла следующая: это полная переработка, полностью upcycling. Внешняя часть – это баннер, который уже был на мероприятиях, на фестивалях. А внутренняя часть в качестве подкладки – как раз перерабатываемая», – прокомментировала харьковчанка.

Еще в процессе разработки находится рюкзак из баннера.



Фото Екатерины Уваровой

В целом победитель премии «New European Bauhaus» уверена, что вторичная переработка присуща украинцам по своей сути, поэтому будет активно развиваться в стране.

«Я думаю, что эта деятельность в Украине станет популярной, потому что повторное использование ресурсов — это у нас, мне кажется, в крови, у украинцев, — размышляет Екатерина. — То есть мы повторно используем различные изделия — от каких-то бутылок в домохозяйстве, того же «пакета с пакетами». Поэтому единственное — это вопрос креативной подачи. Объяснить, как можно использовать повторно ресурсы, почему это креативно и почему это классно. Есть креативные люди, есть сознательные люди, которые хотят дать вторую жизнь ресурсу. И они, например, присылают нам баннеры и тем самым нас поддерживают».