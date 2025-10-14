Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови

Оригинально 18:11   14.10.2025
Оксана Горун
Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови Фото Екатерины Уваровой

Основатель бренда «3,14BAN» из Харькова Екатерина Уварова стала финалисткой европейской премии «New European Bauhaus» в категории «Rising star» и завоевала награду в 10 тысяч евро. Чем харьковский бренд поразил европейское жюри, Уварова рассказала МГ «Объектив».

Премией «New European Bauhaus» отмечают энергоэффективные и устойчивые проекты. О возможности принять участие в конкурсе Екатерина Уварова узнала из соцсетей.

«Почему это важно? Потому что мы решили показать, что Украина тоже умеет делать проекты, которые соответствуют теме устойчивости, экологичности и красоты», — отметила победитель.

Харьковский бренд «3,14BAN» начался с идеи повторного использования баннеров и разросся до создания самой разнообразной продукции, в основном путем повторной переработки.

«В 2019 году я училась в ХНУ им. В.Н. Каразина на социологическом факультете. В качестве практики у нас была история создавать ивенты. И после таких ивентов оставались баннеры с неактуальной датой. И пришла идея, что можно дать этим баннерам вторую жизнь. И создали сумку — одну из первых, шопер, чтобы ходить на «Новую почту» за посылками», — рассказала Уварова.

Использование баннеров для создания шоперов, чехлов, сумок и даже одежды позволяет сделать каждую вещь уникальной, ведь уникальным является исходный материал. Второй подобный принт вряд ли встретится еще где-то в мире, отмечает победитель европейской премии.

«В каждом изделии мы добавляем историю изделия. Пишем, где этот баннер, например, был, сколько глаз на него смотрели, что на этом событии происходило и т. д. Делаем такую описательную часть, где указываем его историю. Это уникальная вещь для уникальной личности», — объясняет Уварова.

Фото Екатерины Уваровой

Сейчас продукцию харьковчан все более активно заказывают европейцы. В частности – немало клиентов из Германии. Интересен тот факт, что популярный запрос – украинский текст на изделии. Некоторые клиенты даже специально указывают на необходимость видеть главную специфику национального алфавита – букву «Ї».

Компания Уваровой не останавливается на достигнутом и постоянно разрабатывает новые продукты. Среди последних новинок – сумка из противогаза и чехол, который создали совместно с такими же пионерами отечественной переработки, компанией «Re:inventex».

Фото Екатерины Уваровой

«Они перерабатывают текстильные отходы и создают новое полотно. История этого чехла следующая: это полная переработка, полностью upcycling. Внешняя часть – это баннер, который уже был на мероприятиях, на фестивалях. А внутренняя часть в качестве подкладки – как раз перерабатываемая», – прокомментировала харьковчанка.

Еще в процессе разработки находится рюкзак из баннера.


Фото Екатерины Уваровой

В целом победитель премии «New European Bauhaus» уверена, что вторичная переработка присуща украинцам по своей сути, поэтому будет активно развиваться в стране.

«Я думаю, что эта деятельность в Украине станет популярной, потому что повторное использование ресурсов — это у нас, мне кажется, в крови, у украинцев, — размышляет Екатерина. — То есть мы повторно используем различные изделия — от каких-то бутылок в домохозяйстве, того же «пакета с пакетами». Поэтому единственное — это вопрос креативной подачи. Объяснить, как можно использовать повторно ресурсы, почему это креативно и почему это классно. Есть креативные люди, есть сознательные люди, которые хотят дать вторую жизнь ресурсу. И они, например, присылают нам баннеры и тем самым нас поддерживают».

Читайте также: Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
14.10.2025, 06:00
«Не стройте, а то прилетит» — ответ ХОВА на комментарии в сети про онкоцентр📹
«Не стройте, а то прилетит» — ответ ХОВА на комментарии в сети про онкоцентр📹
14.10.2025, 10:46
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
14.10.2025, 17:48
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
14.10.2025, 11:14
Труханова лишили гражданства? Зеленский сообщил о подписанном указе
Труханова лишили гражданства? Зеленский сообщил о подписанном указе
14.10.2025, 15:55
Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова — официально
Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова — официально
14.10.2025, 18:52

Новости по теме:

14.10.2025
Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика
10.10.2025
Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр 📹
03.10.2025
Харьковщина – среди антилидеров: сколько ФЛП закрылось с начала года
03.10.2025
SEO как инвестиция: когда продвижение сайта действительно работает
29.09.2025
Сколько компаний на Харьковщине избавились от российского следа — инфографика


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 18:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель бренда «3,14BAN» из Харькова Екатерина Уварова стала финалисткой европейской премии «New European Bauhaus» в категории «Rising star» и завоевала награду в 10 тысяч евро.".