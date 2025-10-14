Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город

Мэр Игорь Терехов считает, что ключевой фактор, который поможет вернуть харьковчан в город – защищённое небо и ПВО.

На данный момент, по информации городского головы, в Харькове проживает 1,3 миллиона людей. Из них 206 тысяч переселенцев из Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также прифронтовых и деоккупированных территорий. Однако это лишь официальные данные, на самом деле ВПЛ в городе больше.

«До войны было практически два миллиона: 1,6 млн постоянных жителей, 300 тысяч студентов и около 100 тысяч – из окружающих агломераций. В самые тяжелые дни, весной 2022 года, в городе оставалось 250–300 тысяч. Сейчас мы видим волны: обстрелы – отток, тишина – возвращение. Люди привыкают даже к опасности», – акцентировал мэр в интервью «РБК-Украина».

Он напомнил: в первые недели враг находился на окружной – город постоянно был под ударами. Потом добавилась авиация, ракеты С-300, С-400, баллистика, КАБы, теперь – по городу бьют еще и БпЛА.

«Нам нужно больше ПВО. Харьков находится близко к границе, и мы особенно уязвимы. Это война дронов и «Шахедов». Нужны современные системы, которые могут сбивать все – от разведывательных дронов до баллистики. Без защищенного неба люди не вернутся. Безопасность – это ключ к жизни в городе», – уверен Терехов.

Если создать необходимые условия – людей в Харькове станет намного больше, считает городской голова. Ведь согласно соцопросам, 95% выехавших хотят вернуться домой.