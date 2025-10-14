Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город
Мэр Игорь Терехов считает, что ключевой фактор, который поможет вернуть харьковчан в город – защищённое небо и ПВО.
На данный момент, по информации городского головы, в Харькове проживает 1,3 миллиона людей. Из них 206 тысяч переселенцев из Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также прифронтовых и деоккупированных территорий. Однако это лишь официальные данные, на самом деле ВПЛ в городе больше.
«До войны было практически два миллиона: 1,6 млн постоянных жителей, 300 тысяч студентов и около 100 тысяч – из окружающих агломераций. В самые тяжелые дни, весной 2022 года, в городе оставалось 250–300 тысяч. Сейчас мы видим волны: обстрелы – отток, тишина – возвращение. Люди привыкают даже к опасности», – акцентировал мэр в интервью «РБК-Украина».
Он напомнил: в первые недели враг находился на окружной – город постоянно был под ударами. Потом добавилась авиация, ракеты С-300, С-400, баллистика, КАБы, теперь – по городу бьют еще и БпЛА.
«Нам нужно больше ПВО. Харьков находится близко к границе, и мы особенно уязвимы. Это война дронов и «Шахедов». Нужны современные системы, которые могут сбивать все – от разведывательных дронов до баллистики. Без защищенного неба люди не вернутся. Безопасность – это ключ к жизни в городе», – уверен Терехов.
Если создать необходимые условия – людей в Харькове станет намного больше, считает городской голова. Ведь согласно соцопросам, 95% выехавших хотят вернуться домой.
Читайте также: «Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 13:11;