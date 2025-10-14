Live
Терехов: кожен шостий у Харкові – переселенець. Що поверне людей до міста

Суспільство 13:11   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: кожен шостий у Харкові – переселенець. Що поверне людей до міста Фото: ХМР

Мер Ігор Терехов вважає, що ключовий фактор, який допоможе повернути харків’ян до міста – захищене небо та ППО. 

Наразі, за інформацією міського голови, у Харкові проживає 1,3 мільйона людей. З них 206 тисяч переселенців із Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також прифронтових та деокупованих територій. Однак це лише офіційні дані, насправді ж ВПО в місті більше.

До війни було практично два мільйони: 1,6 млн постійних мешканців, 300 тисяч студентів і близько 100 тисяч – із навколишніх агломерацій. У найважчі дні, весною 2022-го, в місті лишалося 250–300 тисяч. Зараз ми бачимо хвилі: обстріли – відтік, тиша – повернення. Люди звикають навіть до небезпеки”, – акцентував мер в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він нагадав: у перші тижні ворог знаходився на окружній – місто регулярно було під ударами. Потім додалася авіація, ракети С-300, С-400, балістика, КАБи, тепер – по місту б’ють ще й БпЛА.

Нам потрібно більше ППО. Харків близько до кордону, і ми особливо вразливі. Це війна дронів і “Шахедів”. Потрібні сучасні системи, які можуть збивати все – від дронів-розвідників до балістики. Без неба, що захищене, люди не повернуться. Безпека – це ключ до життя в місті”, – упевнений Терехов.

Якщо створити необхідні умови – людей у ​​Харкові побільшає, вважає міський голова. Адже згідно з соцопитуваннями, 95% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому.

Читайте також: «Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди та розповів про бюджет

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
