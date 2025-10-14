Переможниця премії ЄС з Харкова: Повторне використання – у крові в українців

Засновниця бренду «3,14BAN» з Харкова Катерина Уварова стала фіналісткою європейської премії «New European Bauhaus» у категорії «Rising star» і виборола нагороду в 10 тисяч євро. Чим харківський бренд вразив європейське журі, Уварова розповіла МГ «Об’єктив».

Премією «New European Bauhaus» відзначають енергоефективні та сталі проєкти. Про можливість взяти участь у конкурсі Катерина Уварова дізналася з соцмереж.

«Чому це важливо? Тому що ми вирішили показати, що Україна теж вміє робити проєкти, які відповідають темі сталості, екологічності та красоти», – відзначила переможниця.

Харківський бренд «3,14BAN» розпочався з ідеї повторного використання банерів і розрісся до створення найрізноманітнішої продукції, здебільшого шляхом повторної переробки.

«У 2019 році я навчалася в ХНУ ім. В.Н. Каразіна на соціологічному факультеті. В якості практики в нас була історія створювати івенти. І після таких івентів залишалися банери з неактуальною датою. І прийшла ідея, що можна дати цим банерам друге життя. І створили сумку – одну з перших, шопер, щоб ходити на «Нову пошту» за посилками», – розповіла Уварова.

Використання банерів для створення шоперів, чохлів, сумок і навіть одягу дозволяє зробити кожну річ унікальною, адже унікальним є вихідний матеріал. Другий подібний принт навряд чи зустрінеться ще десь у світі, відзначає харківська переможниця європейської премії.

«У кожному виробі ми додаємо історію виробу. Пишемо, де цей банер, наприклад, був, скільки очей на нього дивилися, що на цій події відбувалося тощо. Робимо таку описову частину, де вказуємо його історію. Це унікальна річ для унікальної особистості», – пояснює Уварова.

Зараз продукцію харків’ян усе більш активно замовляють європейці. Зокрема – чимало клієнтів із Німеччини. Цікавим є той факт, що популярний запит – український текст на виробі. Деякі клієнти навіть спеціально вказують на потребу бачити головну специфіку національного алфавіту – літеру «Ї».

Компанія Уварової не зупиняється на досягнутому та постійно розробляє нові продукти. Серед останніх новинок – сумка з протигазу та чохол, який створили спільно з такими ж піонерами вітчизняної переробки, компанією «Re:inventex».

«Вони переробляють текстильні відходи та створюють нове полотно. Історія цього чохла наступна: це повна переробка йде, повністю upcycling. Зовнішня частина – це банер, який вже був на подіях, на фестивалях. А внутрішня частина в якості підкладки – якраз таки переробна», – прокоментувала харків’янка.

Ще в процесі розробки перебуває рюкзак із банера.

Загалом переможниця премії «New European Bauhaus» упевнена, що вторинна переробка притаманна українцям за своєю сутністю, тож розвиватиметься в країні активно.

«Я думаю, що ця діяльність в Україні стане популярною, тому що повторне використання ресурсів – це в нас, мені здається, в крові, в українців, – розмірковує Катерина. – Тобто ми повторно використовуємо різні вироби – від якихось пляшок у домогосподарстві, того ж «пакету з пакетами». Тому єдине – це питання креативної подачі. Пояснити, як можна використовувати повторно ресурси, чому це креативно та чому це класно. Є креативні люди, є люди свідомі, які хочуть дати друге життя ресурсу. І вони, наприклад, нам надсилають банери і тим самим нас підтримують».