Харьковская организация «Пролиска» получила престижную награду
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявило, что украинская неправительственная организация «Пролиска» стала лауреатом премии Нансена. Это – одна из высших гуманитарных наград мира. Ее вручают за выдающуюся помощь переселенцам и пострадавшим от войны.
«Особенно символично, что в этот раз ее получила организация, которая родилась именно в Харькове и много лет работала как харьковская гуманитарная миссия», – пишут в пресс-службе мэрии.
Украинцы получают ее уже третий раз. Ее присваивали в 1956 году, в 2014-м и теперь — в 2025-м.
«Харьков искренне поздравляет гуманитарную миссию «Пролиска» с получением премии Нансена. Вы прошли с нашим городом самые тяжелые годы: спасали людей под обстрелами, эвакуировали, поддерживали, помогали восстанавливать разрушенные здания. Вашу работу невозможно измерить только цифрами — это жизни, которые вы спасли, это человеческое достоинство, которое вы сохранили. Для нас очень важно, что международное сообщество видит и признает то, что делаете вы и другие украинские гуманитарные команды. Поздравляю вас с этой высокой наградой», – сказал мэр.
Команда «Пролиски» рабаотала в Харькове с первых дней войны – волонтеры вывозили людей на безопасные территории, выезжали на места обстрелов и помогали людям с восстановлением жилья и соцобъектов, обеспечивала ВПЛ всем необходимым. В следующем, 2026 году, организация планирует продолжить свою деятельность.
«Сосредоточившись на экстренных реагированиях, ремонтах и создании инклюзивных шелтеров для уязвимых категорий населения», – отметили в мэрии.
11 декабря 2025 в 09:17