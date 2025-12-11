Харківська організація “Проліска” здобула престижну нагороду
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оголосило, що українська неурядова організація “Проліска” стала лауреатом премії Нансена. Це – одна з найвищих гуманітарних нагород світу. Її вручають за визначну допомогу переселенцям та постраждалим від війни.
“Особливо символічно, що цього разу її отримала організація, яка народилася саме в Харкові й багато років працювала як харківська гуманітарна місія, – пишуть у пресслужбі мерії.
Українці отримують її вже втретє. Її присвоювали 1956 року, 2014-го і тепер – 2025-го.
“Харків щиро вітає гуманітарну місію «Проліска» з отриманням премії Нансена. Ви пройшли з нашим містом найважчі роки: рятували людей під обстрілами, евакуйовували, підтримували, допомагали відновлювати зруйновані будівлі. Вашу роботу неможливо виміряти лише цифрами – це життя, які ви врятували, це людська гідність, яку ви зберегли. Для нас дуже важливо, що міжнародна спільнота бачить і визнає те, що робите ви й інші українські гуманітарні команди. Вітаю вас із цією високою відзнакою”, – сказав мер Ігор Терехов.
Команда «Проліски» працювала в Харкові з перших днів війни – волонтери вивозили людей на безпечні території, виїжджали на місця обстрілів та допомагали людям з відновленням житла та соцоб’єктів, забезпечували ВПО всім необхідним. Наступного, 2026 року, організація планує продовжити свою діяльність.
“Зосереджуючись на екстрених реагуваннях, ремонтах та створенні інклюзивних шелтерів для вразливих категорій населення”, – зазначили в мерії.
