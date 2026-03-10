Премію імені Шевченка здобула режисерка Харківського театру ляльок

Live

Головна режисерка Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА. 

Урочисте нагородження відбулося 9 березня. Оксана Дмітрєва стала лауреаткою вищої державної відзнаки у сфері культури та мистецтва у номінації «театральне мистецтво».

“Високу нагороду режисерка отримала за створення низки театральних постановок, зокрема вистав «Вертеп» і «Жираф Монс» у Харківському театрі ляльок імені В. А. Афанасьєва, «Буря» у Львівському національному академічному драматичному театрі імені М. Заньковецької та «Медея» в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені І. Франка”, – зазначили в ХОВА.

