Премію імені Шевченка здобула режисерка Харківського театру ляльок
Фото: ХОВА
Головна режисерка Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
Урочисте нагородження відбулося 9 березня. Оксана Дмітрєва стала лауреаткою вищої державної відзнаки у сфері культури та мистецтва у номінації «театральне мистецтво».
“Високу нагороду режисерка отримала за створення низки театральних постановок, зокрема вистав «Вертеп» і «Жираф Монс» у Харківському театрі ляльок імені В. А. Афанасьєва, «Буря» у Львівському національному академічному драматичному театрі імені М. Заньковецької та «Медея» в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені І. Франка”, – зазначили в ХОВА.
Читайте також: Чому жінки не в окопі? та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Премію імені Шевченка здобула режисерка Харківського театру ляльок», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 10:45;