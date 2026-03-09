Live

«Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи

Оригінально 20:46   09.03.2026
Олена Нагорна
«Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи На фото – акція ХЖО “Сфера” 8 березня 2025 року

Тижні жіночої солідарності тривають у Харкові. Вони розпочалися 5 березня з обговорення «традиційних» ролей та завершаться 27 березня.

Як розповіли МГ «Об’єктив» організаторки з ГО «Харківське жіноче об’єднання «Сфера», головна мета тижнів — поговорити про гендерну рівність, фемінізм, страхи та виклики харків’янок, переосмислити 8 березня як день боротьби за права жінок та підсвітити участь жінок у війні.

Протягом тижнів спільно з рухом VETERANKA збиратимуть кошти на програму відновлення здоров’я ветеранок, їхньої психологічної підтримки та реінтеграції в цивільне життя.

Які події ще відбудуться?

14.03 — День відновлення: лекції та розмови про голос і тілесність, ментальне здоров’я, запобігання суїциду, репродуктивні права та пременопаузу; презентація книги Юлії Ярмоленко. Протягом дня працюватимуть майстерні (колаж, оригамі пам’яті, глина, ловці снів), експрес-консультації психологині та психіатрині, зона пам’яті, чайна церемонія та крамничка з феміністичними товарами.

25.03 — Панельна дискусія «Чому жінки досі не в окопі?! Або як цивільні жінки можуть бути корисними для війська?». Розмова про участь жінок у війську, ветеранство та суспільне сприйняття жіночої служби. До дискусії долучиться Катерина Приймак — очільниця руху VETERANKA та інші учасниці, модеруватиме захід Ніна Мацук — ведуча подкасту про безбар’єрність «Радіо Сковорода».

27.03 — «Чи лишилося місце для фемінізму у сучасному жіночому русі?» Безпечне коло для відкритої розмови про трансформацію жіночого руху під час війни. Серед учасниць дискусії: Ольга Ященко (Феміністична майстерня), Анастасія Герасименко (Марш жінок), Тетяна Чернецька (Центр гендерної культури), Анна Шаригіна (ХЖО «Сфера»), дослідниця Ганна Гриценко.

Усі охочі можуть відвідати заходи після попередньої реєстрації. Детальніша інформація – в Instagram.

Читайте також:  Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
БпЛА впав біля багатоповерхівок у Харкові: горять машини, є постраждалі
БпЛА впав біля багатоповерхівок у Харкові: горять машини, є постраждалі
09.03.2026, 22:16
Удари майже щодня, жахлива ніч: Терехов розповів, чим били по Харкову
Удари майже щодня, жахлива ніч: Терехов розповів, чим били по Харкову
09.03.2026, 19:47
Який район Харківщини найбільше потерпав від обстрілів минулого тижня
Який район Харківщини найбільше потерпав від обстрілів минулого тижня
09.03.2026, 18:42
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
09.03.2026, 19:07
До 14 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 10 березня
До 14 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 10 березня
09.03.2026, 20:14
«Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи
«Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи
09.03.2026, 20:46

Новини за темою:

03.12.2025
На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку
07.11.2025
«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
04.08.2025
РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку
23.07.2025
Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни – інформація ХОВА
10.07.2025
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тижні жіночої солідарності тривають у Харкові. Вони розпочалися 5 березня з обговорення «традиційних» ролей та завершаться 27 березня.".