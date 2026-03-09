«Чому жінки не в окопі?» та фемінізм: харків’янок запрошують на заходи
Тижні жіночої солідарності тривають у Харкові. Вони розпочалися 5 березня з обговорення «традиційних» ролей та завершаться 27 березня.
Як розповіли МГ «Об’єктив» організаторки з ГО «Харківське жіноче об’єднання «Сфера», головна мета тижнів — поговорити про гендерну рівність, фемінізм, страхи та виклики харків’янок, переосмислити 8 березня як день боротьби за права жінок та підсвітити участь жінок у війні.
Протягом тижнів спільно з рухом VETERANKA збиратимуть кошти на програму відновлення здоров’я ветеранок, їхньої психологічної підтримки та реінтеграції в цивільне життя.
Які події ще відбудуться?
14.03 — День відновлення: лекції та розмови про голос і тілесність, ментальне здоров’я, запобігання суїциду, репродуктивні права та пременопаузу; презентація книги Юлії Ярмоленко. Протягом дня працюватимуть майстерні (колаж, оригамі пам’яті, глина, ловці снів), експрес-консультації психологині та психіатрині, зона пам’яті, чайна церемонія та крамничка з феміністичними товарами.
25.03 — Панельна дискусія «Чому жінки досі не в окопі?! Або як цивільні жінки можуть бути корисними для війська?». Розмова про участь жінок у війську, ветеранство та суспільне сприйняття жіночої служби. До дискусії долучиться Катерина Приймак — очільниця руху VETERANKA та інші учасниці, модеруватиме захід Ніна Мацук — ведуча подкасту про безбар’єрність «Радіо Сковорода».
27.03 — «Чи лишилося місце для фемінізму у сучасному жіночому русі?» Безпечне коло для відкритої розмови про трансформацію жіночого руху під час війни. Серед учасниць дискусії: Ольга Ященко (Феміністична майстерня), Анастасія Герасименко (Марш жінок), Тетяна Чернецька (Центр гендерної культури), Анна Шаригіна (ХЖО «Сфера»), дослідниця Ганна Гриценко.
Усі охочі можуть відвідати заходи після попередньої реєстрації. Детальніша інформація – в Instagram.
