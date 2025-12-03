На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку

Харківські правоохоронці перевіряють інформацію щодо нападу невідомого на жінок у Шевченківському районі міста.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що інформація про кілька нападів на жінок з’явилася в одному з телеграм-каналів.

У дописі йдеться, що в районі кінотеатру ім. Довженко сталася серія нападів на жінок. Зокрема, повідомляється: невідомий на вигляд 30+ років, діє переважно у темну пору, ймовірно, з метою пограбування.

За даними телеграм-каналу, вже відомо про чотирьох жертв – дві працівниці магазинів та дві перехожі.

Правоохоронці кажуть: до поліції не надходило жодних заяв або повідомлень щодо цих подій.

«Наразі інформацію, викладену у публікації, зареєстровано в Єдиному обліку. Поліція проводить ретельну перевірку», – додали копи.