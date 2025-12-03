Live

На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку

Суспільство 16:14   03.12.2025
Вікторія Яковенко
На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку

Харківські правоохоронці перевіряють інформацію щодо нападу невідомого на жінок у Шевченківському районі міста.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що інформація про кілька нападів на жінок з’явилася в одному з телеграм-каналів.

У дописі йдеться, що в районі кінотеатру ім. Довженко сталася серія нападів на жінок. Зокрема, повідомляється: невідомий на вигляд 30+ років, діє переважно у темну пору, ймовірно, з метою пограбування.

За даними телеграм-каналу, вже відомо про чотирьох жертв – дві працівниці магазинів та дві перехожі.

нападают на женщин в Харькове
Фото: телеграм-канал «Харьков Live»

Правоохоронці кажуть: до поліції не надходило жодних заяв або повідомлень щодо цих подій.

«Наразі інформацію, викладену у публікації, зареєстровано в Єдиному обліку. Поліція проводить ретельну перевірку», – додали копи.

Читайте також: “Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
03.12.2025, 16:33
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
03.12.2025, 15:06
Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік
Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік
03.12.2025, 13:43
Руйнування будівель ХНУ ім. Каразіна через удари РФ: відома сума збитків
Руйнування будівель ХНУ ім. Каразіна через удари РФ: відома сума збитків
03.12.2025, 14:37
Новини Харкова – головне 3 грудня: Сирський про Куп’янськ, несподіваний вибух
Новини Харкова – головне 3 грудня: Сирський про Куп’янськ, несподіваний вибух
03.12.2025, 16:40
Що розповіла Мендель про Єрмака: головні цитати з сенсаційного інтерв’ю 📹
Що розповіла Мендель про Єрмака: головні цитати з сенсаційного інтерв’ю 📹
03.12.2025, 11:41

Новини за темою:

07.11.2025
«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
04.08.2025
РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку
23.07.2025
Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни – інформація ХОВА
10.07.2025
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
03.06.2025
Кава сприяє здоровому старінню – дані дослідження, що тривало 30 років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці перевіряють інформацію щодо нападу невідомого на жінок у Шевченківському районі міста.".