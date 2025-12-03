На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку
Харківські правоохоронці перевіряють інформацію щодо нападу невідомого на жінок у Шевченківському районі міста.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що інформація про кілька нападів на жінок з’явилася в одному з телеграм-каналів.
У дописі йдеться, що в районі кінотеатру ім. Довженко сталася серія нападів на жінок. Зокрема, повідомляється: невідомий на вигляд 30+ років, діє переважно у темну пору, ймовірно, з метою пограбування.
За даними телеграм-каналу, вже відомо про чотирьох жертв – дві працівниці магазинів та дві перехожі.
Правоохоронці кажуть: до поліції не надходило жодних заяв або повідомлень щодо цих подій.
«Наразі інформацію, викладену у публікації, зареєстровано в Єдиному обліку. Поліція проводить ретельну перевірку», – додали копи.
Читайте також: “Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жінки, напад, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На жінок у Харкові нападає невідомий? Поліція проводить перевірку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 16:14;