На женщин в Харькове нападает неизвестный? Полиция проводит проверку

Харьковские правоохранители проверяют информацию о нападении неизвестного на женщин в Шевченковском районе города.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что информация о нескольких нападениях на женщин появилась в одном из Telegram-каналов.

В сообщении говорится, что в районе кинотеатра им. Довженко произошла серия нападений на женщин. В частности, сообщается: неизвестный на вид 30+ лет, действует преимущественно в темное время, вероятно, с целью ограбления.

По данным Telegram-канала, уже известно о четырех жертвах – двух работницах магазинов и двух прохожих.

Правоохранители говорят: в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по поводу этих событий.

«Сейчас информация, изложенная в публикации, зарегистрирована в Едином учете. Полиция проводит тщательную проверку», – добавили копы.