На женщин в Харькове нападает неизвестный? Полиция проводит проверку

Общество 16:14   03.12.2025
Виктория Яковенко
На женщин в Харькове нападает неизвестный? Полиция проводит проверку Фото: Нацполиция

Харьковские правоохранители проверяют информацию о нападении неизвестного на женщин в Шевченковском районе города.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что информация о нескольких нападениях на женщин появилась в одном из Telegram-каналов.

В сообщении говорится, что в районе кинотеатра им. Довженко произошла серия нападений на женщин. В частности, сообщается: неизвестный на вид 30+ лет, действует преимущественно в темное время, вероятно, с целью ограбления.

По данным Telegram-канала, уже известно о четырех жертвах – двух работницах магазинов и двух прохожих.

нападают на женщин в Харькове
Фото: Telegram-канал «Харьков Live»

Правоохранители говорят: в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по поводу этих событий.

«Сейчас информация, изложенная в публикации, зарегистрирована в Едином учете. Полиция проводит тщательную проверку», – добавили копы.

Читайте также: «Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
