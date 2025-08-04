РФ начала бросать на штурм женщин: фиксируют ли их на Купянском направлении
На Купянском направлении несколько уменьшилось количество пехотных штурмов. В то же время возросла интенсивность вражеских артобстрелов и дроновых атак, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» офицер отдела коммуникаций 116 ОМБр Валерий Киселев.
«Увеличилось количество мотоциклов, квадроциклов, баги. Они (оккупанты – ред.) используют их для попытки проскочить зоны поражения, где работают наши дронщики, чтобы уменьшить свои потери. Это завершается почти всегда для них плохо, ведь наши дронщики и разведка хорошо отрабатывают», — подчеркнул Киселев.
Он также рассказал, начала ли армия РФ на Купянском направлении привлекать к штурмам женщин.
«У нас такой фиксации нет. Как только будет зафиксировано – сообщим. Но пока, что обычный состав россиян – «мясо», которое гонят вперед», — информирует Киселев.
Отметим, накануне, 3 августа, в Telegram-канале «Спартан» НГУ появилась информация, что на Покровском направлении РФ начала бросать на штурм женщин.
«За время активных боев мы видели много – «штурмовиков» на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Однако, женщину – впервые. Дроны «Спартана» не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, – враг, который будет уничтожен», — написали воины.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, жінки, женщины, купянское направление, пехота, фронт, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении несколько уменьшилось количество пехотных штурмов. В то же время возросла интенсивность вражеских артобстрелов и дроновых атак".