РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку трохи зменшилась кількість піхотних штурмів. Натомість зросла інтенсивність ворожих артобстрілів та дронових атак, повідомив в етері «Суспільне. Студія» офіцер відділу комунікацій 116 ОМБр Валерій Кисельов.

«Збільшилась кількість мотоциклів, квадроциклів, багі. Вони (окупанти – ред.) використовують їх для намагання проскочити зони ураження, де працюють наші дронщики, щоб зменшити свої втрати. Це завершується майже завжди для них погано, адже наші дронщики та розвідка відпрацьовують гарно», – підкреслив Кисельов.

Він також розповів, чи почала армія РФ на Куп’янському напрямку залучати до штурмів жінок.

«У нас такої фіксації немає. Як тільки буде зафіксовано – повідомимо. Але поки, що звичайний склад росіян – «м’ясо», яке женуть вперед», – інформує Кисельов.

Зазначимо, напередодні, 3 серпня, у телеграм-каналі «Спартан» НГУ з’явилася інформація, що на Покровському напрямку РФ почала кидати на штурм жінок.

«За час активних боїв ми бачили багато – «штурмовиків» на милицях, колишніх ув’язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше. Дрони «Спартану» не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено», – написали воїни.