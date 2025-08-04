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РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку

Фронт 13:39   04.08.2025
Вікторія Яковенко
РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку Скриншот

На Куп’янському напрямку трохи зменшилась кількість піхотних штурмів. Натомість зросла інтенсивність ворожих артобстрілів та дронових атак, повідомив в етері «Суспільне. Студія» офіцер відділу комунікацій 116 ОМБр Валерій Кисельов.

«Збільшилась кількість мотоциклів, квадроциклів, багі. Вони (окупанти – ред.) використовують їх для намагання проскочити зони ураження, де працюють наші дронщики, щоб зменшити свої втрати. Це завершується майже завжди для них погано, адже наші дронщики та розвідка відпрацьовують гарно», – підкреслив Кисельов.

Він також розповів, чи почала армія РФ на Куп’янському напрямку залучати до штурмів жінок.

«У нас такої фіксації немає. Як тільки буде зафіксовано – повідомимо. Але поки, що звичайний склад росіян – «м’ясо», яке женуть вперед», – інформує Кисельов.

Зазначимо, напередодні, 3 серпня, у телеграм-каналі «Спартан» НГУ з’явилася інформація, що на Покровському напрямку РФ почала кидати на штурм жінок.

«За час активних боїв ми бачили багато – «штурмовиків» на милицях, колишніх ув’язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше. Дрони «Спартану» не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено», – написали воїни.

Читайте також: “Привабливі перспективи” відкриваються для РФ біля Куп’янська – що сталося

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку трохи зменшилась кількість піхотних штурмів. Натомість зросла інтенсивність ворожих артобстрілів та дронових атак".