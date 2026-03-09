«Почему женщины не в окопе?» и феминизм: харьковчанок зовут на мероприятия

Недели женской солидарности продолжаются в Харькове. Они начались 5 марта с обсуждения «традиционных» ролей и завершатся 27 марта.

Как рассказали МГ «Объектив» организаторы из ОО «Харьковское женское объединение «Сфера», главная цель недель — поговорить о гендерном равенстве, феминизме, страхах и вызовах харьковчанок, переосмыслить 8 марта как день борьбы за права женщин и осветить участие женщин в войне.

В течение недель совместно с движением VETERANKA будут собирать средства на программу восстановления здоровья женщин-ветеранов, их психологической поддержки и реинтеграции в гражданскую жизнь.

Какие события еще состоятся?

14.03 — День восстановления: лекции и беседы о голосе и телесности, ментальном здоровье, предотвращении суицида, репродуктивных правах и пременопаузе; презентация книги Юлии Ярмоленко. В течение дня будут работать мастерские (коллаж, оригами памяти, глина, ловцы снов), экспресс-консультации психолога и психиатра, зона памяти, чайная церемония и магазинчик с феминистскими товарами.

25.03 — Панельная дискуссия «Почему женщины до сих пор не в окопе?! Или как гражданские женщины могут быть полезны для армии?». Разговор об участии женщин в армии, ветеранах и общественном восприятии женской службы. К дискуссии присоединится Екатерина Приймак — руководитель движения VETERANKA и другие участницы, модератором мероприятия будет Нина Мацук — ведущая подкаста о безбарьерности «Радио Сковорода».

27.03 — «Осталось ли место для феминизма в современном женском движении?» Безопасный круг для открытого разговора о трансформации женского движения во время войны. Среди участниц дискуссии: Ольга Ященко (Феминистическая мастерская), Анастасия Герасименко (Марш женщин), Татьяна Чернецкая (Центр гендерной культуры), Анна Шарыгина (ХЖО «Сфера»), исследователь Анна Гриценко.

Все желающие могут посетить мероприятия после предварительной регистрации. Более подробная информация — в Instagram.