Чи готуються в Україні до мобілізації жінок? Офіційна відповідь ЗСУ
Повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок– безпідставні, заявили в Сухопутних військах ЗСУ. І підкреслили: до цього не готуються і не розробляють жодних відповідних механізмів.
«Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації ЗСУ. Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою», – йдеться у повідомленні.
У ЗСУ зазначають: після того як перша громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, командуванням Сухопутних військ провело службове розслідування для зʼясування причин такої помилки.
«Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему «Оберіг» у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків. Водночас змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо. В ІКС «Оберіг» відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів», – пояснили у Сухопутних військах.
І заявили, що вже звернулися до генштабу та Міноборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі «Оберіг».
У ЗСУ радять: якщо ви виявили внесення помилкових даних про себе до ІКС «Оберіг», звертайтесь на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937.
Нагадаємо, філологиня Ірина Логінова раптом опинилася на обліку в Шевченківському ТЦК Харкова, та ще й перебувала в розшуку як злісна ухилянтка. Коли ж зробила цю історію публічною через соцмережі, з нею зв’язалися ще 24 жінки з тією ж проблемою. Усіх їх без відома та відповідної освіти поставили на облік в одному й тому ж терцентрі комплектування, подали в розшук та ще й виписали штраф. Як це пояснюють юристи та представники обласного ТЦК – в матеріалі МГ «Об’єктив».
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: жінки, ЗСУ, мобілізація;
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 13:37;