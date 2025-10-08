Дві виховательки з Харкова стали одними з найкращих в Україні
Фото: ХМР
Дві харків’янки потрапили до 25 найкращих вихователів України за версією Національної премії «Global Teacher Prize – 2025», повідомила Харківська міськрада.
Як передає МГ «Об’єктив», до списку 25 фіналістів цього року увійшли Сніжана Олексієнко, вихователь закладу дошкільної освіти №30 (Шевченківський район), та Ольга Прохорченко, практичний психолог закладу дошкільної освіти №427 (Індустріальний район).
Вже третій рік поспіль у межах премії «Global Teacher Prize» в номінації «Дошкілля» відзначають найталановитіших вихователів країни, що поєднують професійну майстерність і глибоке розуміння потреб кожної дитини.
