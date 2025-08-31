Live
Чим зайняті вихователі дитсадків Харкова, що закриті через вторгнення РФ

Суспільство 07:43   31.08.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Харків уже понад три роки живе фактично без дитсадків. Працюють лише приватні, до яких є питання щодо умов безпеки.

“На жаль, дитсадки не працюють, бо ми не маємо в них ПРУ, ми не маємо підземних дитячих садків, але вихователі працюють, ще і як працюють, – пояснила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. – По-перше, на кожній безпечній локації працюють осередки дитячих садків. Ми зараз відкрили на трьох станціях метро такі групи тимчасового перебування дітей. Там раніше були локації ЮНІСЕФ, вони нам їх віддали, а ми їх облаштували. Тобто ви кудись їдете чи йдете, ви можете на годину, на дві, на три залишити дитину зі спеціалістами. Вони там будуть малювати, рахувати, читати, розважатись, а ви зможете щось зробити, відпочити. Крім того, ми маємо 39 пунктів харчування, маємо 63 пункти незламності. Вчителі, на жаль, не мають змоги на них працювати, але пункти незламності у нас працюють цілодобово. Пункти харчування – там треба допомогти. Кухарі з п’ятої ранку готують, стоять на роздачі, а приходять одержувати щодня майже 50 тисяч людей. Тому наші вихователі скрізь. Багато з них працює з підготовчими групами, вони спілкуються з батьками й з дітьми онлайн. Ми це не виключаємо. Звичайно, не з дво-, трирічними, а з п’яти-, шестирічками ми вже спілкуємося онлайн 15-20 хвилин. Крім того, садочок треба підтримувати у достойному естетичному стані. Тому наші вихователі зуміли перекваліфікуватися, ми їх не скорочуємо і маємо надію, що пройде час і вони запрацюють з дітьми”.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Будівлі дитсадків поки що “законсервовані”. Їх підтримують у стані готовності прийняти дітей у будь-який момент, як тільки це стане можливим.

“Ми їх не втрачаємо. Крім тих, які були зруйновані. Бо кілька садочків у нас зруйновані, і, на жаль, вони не повернуться до функціонування, якщо їх не побудувати заново або капітально не відновити”, – зазначила Деменко.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Новини за темою:

12:08
Оптимізацію дитсадків проводять у Харкові: чим зайняті вихователі без дітей

