Оптимізацію дитсадків проводять у Харкові: чим зайняті вихователі без дітей
У Харкові об’єднають кілька дитсадків, приміщення обіцяють нікому не передавати та не продавати. Вихователі й без дітей долучені до роботи, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.
“Що стосується оптимізації, шість садочків, про які йдеться, розміщувались на перших поверхах житлових будинків. Це були двогрупні садочки. І наразі в цих садочках нараховувалось від п’яти до десяти дітей. Тобто персонал, директор, завгосп, вихователі, помічники вихователів. Персоналу більше. Тому ми не закрили ці садочки, не ліквідували, ми їх об’єднали. Тобто цей садочок малесенький об’єднується з більшим садочком, бо дітей зараз у місті мало. Якщо школярів у нас більше ніж 50% в місті, то дошкільнят у нас 40%. Звичайно, що ми оптимізуємо мережу садочків, а ці приміщення будемо використовувати, наприклад, коли закінчиться війна. Приміщення ці залишаються всі в нас, вони, згідно з законом про дошкільну освіту, ні в якому разі нікому не можуть передаватися, віддаватися чи продаватися, використовуватись будуть для освіти. Тобто ми зробимо там осередки позашкільної освіти, якісь гуртки, секції”, – розповіла Ольга Деменко.
Оскільки офлайн із дітьми в Харкові поки що можна працювати лише під землею, дитсадки міста не діють. Працює метродитсадок – для трохи більш ніж тисячі дошкільнят. При цьому вихователі та інші співробітники дошкільних закладів не залишилися без роботи та зарплати, запевняють у мерії.
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“Персонал вважається таким, що знаходиться у простої, вони одержують частину заробітної плати. Якщо вихователь знаходиться за кордоном чи десь в іншій області й взагалі не долучений до навчального процесу, то отримує дві третини заробітної платні. Але основна маса вихователів, яка знаходиться в Харкові, активно залучена в роботу. У нас 67 “пунктів незламності”. Під час навчального процесу вчителям там працювати важко, тому залучаємо вихователів і платимо їм повну заробітну платню. У нас 38 пунктів харчування, де ми щодня видаємо від 40 до 45 тисяч порцій. Ми залучаємо їх і туди”, – пояснила Деменко.
Крім такої “соціальної” роботи, співробітники дитсадків зайняті й на основних місцях – зараз, наприклад, беруть участь у підготовці будівель до зими.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воспитатели, Деменко, детсад, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 12:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові об’єднають кілька дитсадків, приміщення обіцяють нікому не передавати та не продавати. Вихователі й без дітей долучені до роботи, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко".