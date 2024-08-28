Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії

Метродитсадок продовжить працювати у новому навчальному році, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

При цьому дитячий садок під землею так само прийматиме виключно дошкільнят.

“Ми спробували працювати з дошкільнятами в метрошколі. Ми охопили з початку січня 2024 року і до 1 липня 760 малюків 5-6-річного віку, виключно тих, хто піде до школи. Це була така безпрецедентна акція підготовки дітей до школи. Це працювало в суботу-неділю. По-перше, приміщення метрошколи не були пустими та працювали сім днів на тиждень. По-друге, уявіть собі, дитині на початок війни було три з половиною роки, вона встигла якісь пів року походити в дитячий садочок або взагалі не встигла. І зараз вона піде до школи, взагалі не розуміючи, що таке дитячий колектив. Якщо вона за ці два з половиною роки в Харкові, крім бабусі, мами чи старших братів-сестер, ні з ким особливо не спілкувалася. Тому цей експеримент вдався, батьки дуже задоволені, й ми цього року продовжимо роботу метросадочка”, – сказала Деменко.

Готуватимуть до школи під землею цього року більше тисячі дітей, оскільки кількість станцій метро, ​​де створили приміщення для навчання, збільшилась до шести, плюс додалася підземна школа. Підземні групи дитсадків запрацюють у середині вересня.

Для дітей молодшого віку поки що дитсадків в укриттях у Харкові немає. У мерії пояснюють: з малечею все складніше. Потрібно виконати зовсім інші умови: забезпечити харчування кожні три-чотири години, денний сон та прогулянки.

“Але харківський міський голова Ігор Терехов уже доручив вивчити питання, яким повинен бути підземний дитячий садочок. Тому ми зараз це питання вивчаємо”, – зазначила директорка департаменту освіти.