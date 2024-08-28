Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії
Метродитсадок продовжить працювати у новому навчальному році, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.
При цьому дитячий садок під землею так само прийматиме виключно дошкільнят.
“Ми спробували працювати з дошкільнятами в метрошколі. Ми охопили з початку січня 2024 року і до 1 липня 760 малюків 5-6-річного віку, виключно тих, хто піде до школи. Це була така безпрецедентна акція підготовки дітей до школи. Це працювало в суботу-неділю. По-перше, приміщення метрошколи не були пустими та працювали сім днів на тиждень. По-друге, уявіть собі, дитині на початок війни було три з половиною роки, вона встигла якісь пів року походити в дитячий садочок або взагалі не встигла. І зараз вона піде до школи, взагалі не розуміючи, що таке дитячий колектив. Якщо вона за ці два з половиною роки в Харкові, крім бабусі, мами чи старших братів-сестер, ні з ким особливо не спілкувалася. Тому цей експеримент вдався, батьки дуже задоволені, й ми цього року продовжимо роботу метросадочка”, – сказала Деменко.
Готуватимуть до школи під землею цього року більше тисячі дітей, оскільки кількість станцій метро, де створили приміщення для навчання, збільшилась до шести, плюс додалася підземна школа. Підземні групи дитсадків запрацюють у середині вересня.
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Для дітей молодшого віку поки що дитсадків в укриттях у Харкові немає. У мерії пояснюють: з малечею все складніше. Потрібно виконати зовсім інші умови: забезпечити харчування кожні три-чотири години, денний сон та прогулянки.
“Але харківський міський голова Ігор Терехов уже доручив вивчити питання, яким повинен бути підземний дитячий садочок. Тому ми зараз це питання вивчаємо”, – зазначила директорка департаменту освіти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Деменко, детсад, метро, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 19:58;
Кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метродитсадок продовжить працювати у новому навчальному році, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко".