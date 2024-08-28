Live
  • Ср 28.08.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.3
  • EUR 46.1

Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії

Суспільство 19:58   28.08.2024
Оксана Горун
Олена Нагорна
Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії Фото: телеграм Ігоря Терехова

Метродитсадок продовжить працювати у новому навчальному році, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

При цьому дитячий садок під землею так само прийматиме виключно дошкільнят.

“Ми спробували працювати з дошкільнятами в метрошколі. Ми охопили з початку січня 2024 року і до 1 липня 760 малюків 5-6-річного віку, виключно тих, хто піде до школи. Це була така безпрецедентна акція підготовки дітей до школи. Це працювало в суботу-неділю. По-перше, приміщення метрошколи не були пустими та працювали сім днів на тиждень. По-друге, уявіть собі, дитині на початок війни було три з половиною роки, вона встигла якісь пів року походити в дитячий садочок або взагалі не встигла. І зараз вона піде до школи, взагалі не розуміючи, що таке дитячий колектив. Якщо вона за ці два з половиною роки в Харкові, крім бабусі, мами чи старших братів-сестер, ні з ким особливо не спілкувалася. Тому цей експеримент вдався, батьки дуже задоволені, й ми цього року продовжимо роботу метросадочка”, – сказала Деменко.

Готуватимуть до школи під землею цього року більше тисячі дітей, оскільки кількість станцій метро, ​​де створили приміщення для навчання, збільшилась до шести, плюс додалася підземна школа. Підземні групи дитсадків запрацюють у середині вересня.

Читайте також: Медогляди з ризиком для життя: у Харкові змінили думку про їхню необхідність

Для дітей молодшого віку поки що дитсадків в укриттях у Харкові немає. У мерії пояснюють: з малечею все складніше. Потрібно виконати зовсім інші умови: забезпечити харчування кожні три-чотири години, денний сон та прогулянки.

“Але харківський міський голова Ігор Терехов уже доручив вивчити питання, яким повинен бути підземний дитячий садочок. Тому ми зараз це питання вивчаємо”, – зазначила директорка департаменту освіти.

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
Популярно
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане
Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане
28.08.2024, 20:50
Пожежа на 2,5 га через удар КАБами виникла в Харківській області (фото)
Пожежа на 2,5 га через удар КАБами виникла в Харківській області (фото)
28.08.2024, 20:20
21 нову модульну котельню отримає Харків
21 нову модульну котельню отримає Харків
28.08.2024, 12:26
Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії
Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії
28.08.2024, 19:58
Під Харків перекидають бригаду ЗС РФ, створену для війни в ​​Чечні
Під Харків перекидають бригаду ЗС РФ, створену для війни в ​​Чечні
28.08.2024, 18:53

Новини за темою:

09:57
Як Харків витратить 345 млн грн, переданих ХОВА від держави – дані мерії
19:25
Школу Бойка ХОВА позбавила ліцензії, ми не маємо впливу на приватників – мерія
18:17
Максимум – із грудня: в яких районах Харкова відкриють ще три підземні школи
15:34
“Дитинство одне”: у Харкові погодили формат останніх дзвоників і випускних
15:04
Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей

Ви читали новину: «Кого приймуть у метродитсадок у Харкові цього року, повідомили в мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 19:58;

  • Кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метродитсадок продовжить працювати у новому навчальному році, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко".