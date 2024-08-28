Медогляди з ризиком для життя: у Харкові змінили думку про їх необхідність

У Харкові департамент охорони здоров’я мерії дав роз’яснення про те, чи школярі, які навчаються онлайн, мають проходити медогляди.

“Згідно з чинним законодавством, профілактичні огляди дітей є обов’язковими, адже допомагають своєчасно виявити відхилення у стані їхнього здоров’я. Діти, які навчаються онлайн, мають проходити медичний огляд один раз на рік. Водночас в департаменті зазначили, що робити це саме перед початком навчального року необов’язково. Візит до лікарні можна перенести на будь-який інший час, наприклад, запланувати ближче до дати дня народження дитини“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше, після “прильоту” неподалік від поліклініки в Харкові, в мерії повідомили, що школярі, які навчаються онлайн, не зобов’язані проходити передшкільні медогляди.

“Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.05.2024 №714 Про затвердження Змін до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів Медична довідка форми №086/о подається лише при зарахуванні на очну форму навчання, а також на поєднання очної форми здобуття освіти з іншими. Тобто, якщо дитина навчається онлайн, то ця довідка медична не є обовʼязковою”, – прокоментувала тоді пресслужба Харківської міськради, відповідаючи на запитання МГ “Об’єктив”.

Також у департаменті охорони здоров’я міськради наголосили, що тих учнів, які підуть навчатися офлайн (до підземних шкіл), медики мають оглянути перед приходом до колективу: перевірити на відсутність педикульозу, інфекційних та інших захворювань.

“Також профілактичний медогляд перед зарахуванням до школи обов’язково мають пройти першокласники”, – доповнили у мерії.