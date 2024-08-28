Медосмотры с риском для жизни: в Харькове изменили мнение об их необходимости

В Харькове департамент здравоохранения мэрии дал разъяснения о том, должны ли школьники, которые учатся онлайн, проходить медосмотры.

«Согласно действующему законодательству, профилактические осмотры детей обязательны, ведь помогают своевременно выявить отклонения в состоянии их здоровья. Дети, которые учатся онлайн, должны проходить медицинское освидетельствование один раз в год. В то же время, в департаменте отметили, что делать это именно перед началом учебного года необязательно. Визит в больницу можно перенести на любое другое время, например, запланировать поближе к дате рождения ребенка», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее, после «прилета» неподалеку от поликлиники в Харькове, в мэрии сообщили, что школьники, учащиеся онлайн, не обязаны проходить предшкольные медосмотры.

«Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 20.05.2024 №714 об утверждении Изменений в Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся Медицинская справка формы №086/о подается только при зачислении на очную форму обучения, а также на сочетание очной формы получения образования с другими. То есть, если ребенок учится онлайн, то эта медицинская справка необязательна», — прокомментировала тогда пресс-служба Харьковского горсовета, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

Также в департаменте здравоохранения горсовета подчеркнули, что тех учеников, кто пойдет учиться офлайн (в подземные школы), медики должны осмотреть перед приходом в коллектив: проверить на отсутствие педикулеза, инфекционных и других заболеваний.

«Также профилактический медосмотр перед зачислением в школу обязательно должны пройти первоклассники», — дополнили в мэрии.