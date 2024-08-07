Медосмотры с риском для жизни: должны ли дети Харькова бегать по врачам

«Прилет» у здания поликлиники в Харькове 6 августа поднял в соцсетях вопрос о безопасности медучреждений. Корреспондент МГ «Объектив» выяснил, обязаны ли дети в городе, где сутками звучит воздушная тревога, проходить предшкольные медосмотры.

Обстановку в детской поликлинике Харькова в момент очередного прилета по городу 6 августа описала в facebook глава правления Благотворительного фонда «Станция Харьков» Алла Фещенко. Она находилась не в той поликлинике, возле которой непосредственно ударила российская ракета, а в 4 км от эпицентра взрыва. По словам Фещенко, в коридорах в момент удара по Харькову, было полно детей (при том, что воздушную тревогу объявили в 06:45).

«Харьков, детская поликлиника, полные коридоры людей с детьми. Прилет, около (4 км), громко. Люди с детьми бегают по коридорам по стрелкам с надписью «УКРЫТИЯ», а оказывается его нет, это грязный, сырой и закрытый подвал (это цитата от регистратуры). А название ему «Временное укрытие»! Так и стояли мы все вдоль стены в полном шоке, и просто прижимали детей к себе. Прифронтовой город, коммунальное предприятие, третий год полномасштабной войны. Кто вообще разрешил им работать без укрытия? Кто это проверяет?» — написала Фещенко.

Как так получилось, что дети с родителями оказались в коридоре поликлиники, а не в укрытиях во время воздушной тревоги — это вопрос, который могут задать люди, не знающие реалий Харькова. Согласно официальной статистике воздушных тревог в городе, которую опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета, к примеру, в июле тревога была актуальна 26,5 суток из 31. Так что попасть к врачу (да еще и при предварительной записи на прием) не в момент тревоги в Харькове — это искусство, доступное немногим. Кроме игнорирования тревог, дополнительной причиной, по которой в детских поликлиниках Харькова не в сезон ОРВИ, а во время летних каникул может оказаться значительное количество детей, являются предшкольные медосмотры.

«С нас в ультимативной форме потребовали в школе «до сентября обязательно пройти медосмотр» и прислать справки в электронной форме. При том, что ребенок не идет в школу впервые, а просто переходит в очередной класс. Более того — не идет в школу физически вообще, мы учимся онлайн с 2022 года. Насколько мне известно от знакомых, подобная ситуация и в некоторых других школах Харькова», — поделилась с МГ «Объектив» мама харьковской шестиклассницы Ксения.

Действительно ли дети и их родители должны рисковать жизнью ради справки о медосмотре и кто выдвигает такие требования, мы спросили в мэрии.

«В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.01.2021 «Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования» обязательные медицинские профилактические осмотры проводятся ежегодно в учреждениях здравоохранения медицинскими работниками в присутствии родителей. Порядок организации медицинских осмотров детей при зачислении в учебные заведения определен приказом Министерства здравоохранения от 25.07.2023 №1351. Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 20.05.2024 №714 об утверждении Изменений в Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся Медицинская справка формы №086/о подается только при зачислении на очную форму обучения, а также на сочетание очной формы получения образования с другими. То есть, если ребенок учится онлайн, то эта медицинская справка необязательна«, — прокомментировали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом школьники Харькова, которые учатся онлайн, могут не проводить время в поликлиниках во время воздушных тревог. Однако вопрос с теми детьми, которые пойдут учиться офлайн — в подземные школы — остается открытым. Место для безопасной учебы им обеспечили, место для безопасных медосмотров — нет.