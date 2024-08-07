Тревога сутками в Харькове — это не тревога, а «галочка» — депутат

В Харькове продолжается дискуссия о дифференциации тревог. После сообщения руководства города о готовности ввести систему уже осенью в ХОВА неожиданно заявили, что это невозможно. Депутат Харьковского горсовета назвал позицию руководства области отказом от решения проблем и отсутствием лидерства.

«Глава областной администрации выходит с довольно странной позицией. Под лозунгом «безопасность людей – приоритет» он пишет о том, что все воздушные тревоги несут опасность и поэтому нужно оставить как есть… Как все это понимают, тревога длиной полтора суток – это не тревога, это «галочка». Это «мы вас предупреждали». Это, чтобы не брать ответственности и не проявлять инициативы. Это – плохо. Поэтому такая позиция, по моему мнению, — это еще не о заботе о людях, это о заботе о себе, об отказе от решения проблем и об отсутствии лидерства», — написал в facebook депутат горсовета и глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Булах пояснил свою мысль: тревога, которая длится сутками, создает проблемы жителям города: невозможно попасть в банки, ЦНАПы, магазины и так далее. Это также приговор для бизнеса, который работает по европейским протоколам безопасности. Но, кроме прочего, затяжные воздушные тревоги еще и не выполняют своей «защитной» функции. Люди, которым как-то необходимо жить и работать, просто начинают игнорировать угрозу.

«Дифференцированная система тревог – это возможность включать тревогу отдельно ото всей области. Ведь, условно, сейчас тревога включается и когда угроза есть Волчанску (до которого 40 км), и Изюму (до которого 100 км), и самому Харькову. Во всех этих случаях включается тревога – закрываются магазины, ЦНАПы, банки и т.д. В то же время, если тревога длится 36 часов, то другие, кого строгие правила не принуждают, на нее просто не обращают внимания. Итак, затяжные тревоги: вызывают неудобства и проблемы; не выполняют свою непосредственную функцию, ведь игнорируются», — пояснил харьковские реалии Булах.

Напомним, на сессии Харьковского горсовета 30 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил: «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — предупреждают о реальной опасности. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского.