Ночь была очень беспокойной — Терехов о взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об обстановке в городе.

«Сутки начались очень напряженно. Взрывы звучали не в Харькове, а возле Харькова. Но было очень слышно, и ночь была очень беспокойной. Мы слышали все эти взрывы, раздававшиеся практически всю ночь», — сказал Терехов в прямом эфире в 09:47, а буквально следом в Харькове прогремел еще один взрыв — на сей раз удар пришелся по самому городу.

Мэр Харькова отметил, что хотя количество обстрелов города в последнее время уменьшилось, в течение июля было немало мощных ударов и пострадавших.

«За июль у нас было 13 очень мощных обстрелов, от которых пострадало 30 человек. Кроме этого, воздушная тревога звучала 114 раз за июль. Но подлинные угрозы для Харькова были 70 раз. Это еще раз доказывает, что нужна система дифференцированных воздушных тревог, над которой мы сегодня очень серьезно работаем», — прокомментировал мэр Харькова.