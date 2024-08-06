Ночь была очень беспокойной — Терехов о взрывах
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об обстановке в городе.
«Сутки начались очень напряженно. Взрывы звучали не в Харькове, а возле Харькова. Но было очень слышно, и ночь была очень беспокойной. Мы слышали все эти взрывы, раздававшиеся практически всю ночь», — сказал Терехов в прямом эфире в 09:47, а буквально следом в Харькове прогремел еще один взрыв — на сей раз удар пришелся по самому городу.
Мэр Харькова отметил, что хотя количество обстрелов города в последнее время уменьшилось, в течение июля было немало мощных ударов и пострадавших.
«За июль у нас было 13 очень мощных обстрелов, от которых пострадало 30 человек. Кроме этого, воздушная тревога звучала 114 раз за июль. Но подлинные угрозы для Харькова были 70 раз. Это еще раз доказывает, что нужна система дифференцированных воздушных тревог, над которой мы сегодня очень серьезно работаем», — прокомментировал мэр Харькова.
Читайте также: Сейчас возможности нет — Синегубов о дифференциации тревог в Харькове (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ночь, терехов, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночь была очень беспокойной — Терехов о взрывах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об обстановке в городе".