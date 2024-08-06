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Ніч була дуже неспокійною – Терехов про вибухи

Події 10:09   06.08.2024
Оксана Горун
Ніч була дуже неспокійною – Терехов про вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про обстановку в місті.

“Доба почалася дуже напружено. Вибухи лунали не в Харкові, а біля Харкова. Але було дуже чутно, й ніч видалася дуже неспокійною. Ми чули всі ці вибухи, що лунали практично всю ніч”, – сказав Терехов у прямому етері о 09:47, а буквально слідом у Харкові прогримів ще один вибух – цього разу удар припав по місту.

Мер Харкова зазначив, що хоча кількість обстрілів міста останнім часом поменшала, протягом липня було чимало потужних ударів та постраждалих.

“За липень  ми мали 13 дуже потужних обстрілів, від яких постраждало 30 людей. Крім цього, повітряна тривога лунала 114 разів за липень. Але справжні загрози для Харкова були 70 разів. Це ще раз доводить, що потрібна система диференційованих повітряних тривог, над якою ми сьогодні дуже серйозно працюємо”, – прокоментував мер Харкова.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про обстановку в місті".