Вибух пролунав у Харкові, мер повідомив про удар по центру
Вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня.
Вибух підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
“Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, новини Харкова, сінєгубов, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові, мер повідомив про удар по центру»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня".