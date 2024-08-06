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Вибух пролунав у Харкові, мер повідомив про удар по центру

Події 09:57   06.08.2024
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові, мер повідомив про удар по центру

Вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня.

Вибух підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

“Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня".