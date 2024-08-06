Взрыв раздался в Харькове, мэр сообщил об ударе по центру
Взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа.
Взрыв подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
«Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа".