Тривога цілодобово в Харкові – це не тривога, а “галочка” – депутат

У Харкові триває дискусія щодо диференціації тривог. Після повідомлення керівництва міста про готовність запровадити систему вже восени у ХОВА несподівано заявили, що це неможливо. Депутат Харківської міськради назвав позицію керівництва області відмовою від розв’язання проблем і відсутністю лідерства.

“Голова обласної адміністрації виходить з досить дивною позицією. Під лозунгом “безпека людей – пріоритет” він пише про те, що всі повітряні тривоги несуть небезпеку і тому треба залишити як є… Як всі це розуміють, тривога довжиною півтори доби – це не тривога, це “галочка”. Це “ми ж вас попереджали”. Це аби не брати відповідальності та не проявляти ініціативи. Це – погано. Тому така позиція, на мою думку, це вкотре не про турботу про людей, це про турботу про себе, про відмову від розв’язання проблем і про відсутність лідерства“, – написав у фейсбуці депутат міськради та голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

Він пояснив свою думку: тривога, яка триває цілодобово, створює проблеми для мешканців міста: неможливо потрапити до банків, ЦНАПів, магазинів тощо. Це також – вирок для бізнесу, який працює за європейськими протоколами безпеки. Але, крім іншого, затяжні повітряні тривоги ще й не виконують своєї “захисної” функції. Люди, яким якось необхідно жити та працювати, просто починають ігнорувати загрозу.

“Диференційована система тривог – це можливість вмикати тривогу окремо від всієї області. Адже, умовно, на зараз тривога вмикається і коли загроза є Вовчанську (до якого 40 км), і Ізюму (до якого 100 км), і самому Харкову. У всіх цих випадках вмикається тривога – закриваються магазини, ЦНАПи, банки тощо. Водночас якщо тривога триває 36 годин, то інші, кого суворі правила не примушують, на неї просто не звертають уваги. Отже, затяжні тривоги: викликають незручності та проблеми; не виконують своєї безпосередньої функції, адже ігноруються“, – пояснив харківські реалії Булах.

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради 30 липня мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив: “Є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що всі сирени, які лунають зараз, попереджають про реальну небезпеку. Адже “коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до Харкова”, процитував Синєгубов слова Головнокомандувача ЗСУ Сирського.