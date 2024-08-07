Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях
“Приліт” біля будівлі поліклініки в Харкові 6 серпня порушив у соцмережах питання безпеки медустанов. Кореспондент МГ “Об’єктив” з’ясував, чи зобов’язані діти в місті, де цілодобово звучить повітряна тривога, проходити передшкільні медогляди.
Ситуацію в дитячій поліклініці Харкова в момент чергового прильоту по місту 6 серпня описала у фейсбуці голова правління Благодійного фонду “Станція Харків” Алла Фещенко. Вона була не в тій поліклініці, біля якої безпосередньо вдарила російська ракета, а за 4 км від епіцентру вибуху. За словами Фещенко, в коридорах у момент удару по Харкову було повно дітей (при тому, що повітряну тривогу оголосили о 06:45).
“Харків, дитяча поліклініка, повні коридори людей з дітьми. Прильот, близько (4 км), гучно. Люди з дітьми бігають коридорами по стрілках з написом “УКРИТТЯ”, а виявляється його немає, це брудний, сирий та зачинений підвал (це цитата від реєстратури). А назва йому “Тимчасове укриття”! Так і стояли ми всі вздовж стіни в повному шоці та просто притискали дітей до себе. Прифронтове місто, комунальне підприємство, третій рік повномасштабної війни. Хто взагалі дозволив їм працювати без укриття? Хто це перевіряє?” – написала Фещенко.
Як так вийшло, що діти з батьками опинилися в коридорі поліклініки, а не в укриттях під час повітряної тривоги – це питання, яке можуть поставити люди, які не знають реалій Харкова. Згідно з офіційною статистикою повітряних тривог у місті, яку опублікувала пресслужба Харківської міськради, приміром, у липні тривога була актуальна 26,5 діб із 31. Тож потрапити до лікаря (та ще й за попереднім записом на прийом) не в момент тривоги в Харкові – це мистецтво, що доступне небагатьом. Крім ігнорування тривог, додатковою причиною, через яку в дитячих поліклініках Харкова не в сезон ГРВІ, а під час літніх канікул може виявитися значна кількість дітей, є передшкільні медогляди.
“З нас в ультимативній формі вимагали в школі “до вересня обов’язково пройти медогляд” і надіслати довідки в електронній формі. При тому, що дитина не йде до школи вперше, а просто переходить до чергового класу. Щобільше – не йде до школи фізично взагалі, ми навчаємось онлайн із 2022 року. Наскільки мені відомо від знайомих, подібна ситуація і в деяких інших школах Харкова”, – поділилася з МГ “Об’єктив” мама харківської шестикласниці Ксенія.
Чи справді діти та їхні батьки повинні ризикувати життям заради довідки про медогляд і хто висуває такі вимоги, ми запитали в мерії.
“Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №31 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти” обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку у закладах охорони здоров’я медичними працівниками у присутності батьків. Порядок організації медичних оглядів дітей при зарахуванні до закладів освіти визначений наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.07.2023 №1351. Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.05.2024 №714 Про затвердження Змін до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів Медична довідка форми №086/о подається лише при зарахуванні на очну форму навчання, а також на поєднання очної форми здобуття освіти з іншими. Тобто, якщо дитина навчається онлайн, то ця довідка медична не є обовʼязковою“, – прокоментували у пресслужбі Харківської міськради.
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Таким чином, школярі Харкова, які навчаються онлайн, можуть не проводити час у поліклініках під час повітряних тривог. Однак залишається актуальним питання безпеки тих дітей, які підуть вчитися офлайн – до підземних шкіл. Місце для безпечного навчання їм забезпечили, місце для безпечних медоглядів – ні.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: міськрада, медосмотр, новини Харкова, поликлиника, прилет, тревога, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” біля будівлі поліклініки в Харкові 6 серпня порушив у соцмережах питання безпеки медустанов. Кореспондент МГ “Об’єктив” з’ясував, чи зобов’язані діти в місті, де цілодобово звучить повітряна тривога, проходити передшкільні медогляди".