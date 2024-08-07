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Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях

Події 08:35   07.08.2024
Оксана Горун
Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях Фото: Олег Синєгубов

“Приліт” біля будівлі поліклініки в Харкові 6 серпня порушив у соцмережах питання безпеки медустанов. Кореспондент МГ “Об’єктив” з’ясував, чи зобов’язані діти в місті, де цілодобово звучить повітряна тривога, проходити передшкільні медогляди.

Ситуацію в дитячій поліклініці Харкова в момент чергового прильоту по місту 6 серпня описала у фейсбуці голова правління Благодійного фонду “Станція Харків” Алла Фещенко. Вона була не в тій поліклініці, біля якої безпосередньо вдарила російська ракета, а за 4 км від епіцентру вибуху. За словами Фещенко, в коридорах у момент удару по Харкову було повно дітей (при тому, що повітряну тривогу оголосили о 06:45).

Харків, дитяча поліклініка, повні коридори людей з дітьми. Прильот, близько (4 км), гучно. Люди з дітьми бігають коридорами по стрілках з написом “УКРИТТЯ”, а виявляється його немає, це брудний, сирий та зачинений підвал (це цитата від реєстратури). А назва йому “Тимчасове укриття”! Так і стояли ми всі вздовж стіни в повному шоці та просто притискали дітей до себе. Прифронтове місто, комунальне підприємство, третій рік повномасштабної війни. Хто взагалі дозволив їм працювати без укриття? Хто це перевіряє?” написала Фещенко.

Як так вийшло, що діти з батьками опинилися в коридорі поліклініки, а не в укриттях під час повітряної тривоги – це питання, яке можуть поставити люди, які не знають реалій Харкова. Згідно з офіційною статистикою повітряних тривог у місті, яку опублікувала пресслужба Харківської міськради, приміром, у липні тривога була актуальна 26,5 діб із 31. Тож потрапити до лікаря (та ще й за попереднім записом на прийом) не в момент тривоги в Харкові – це мистецтво, що доступне небагатьом. Крім ігнорування тривог, додатковою причиною, через яку в дитячих поліклініках Харкова не в сезон ГРВІ, а під час літніх канікул може виявитися значна кількість дітей, є передшкільні медогляди.

“З нас в ультимативній формі вимагали в школі “до вересня обов’язково пройти медогляд” і надіслати довідки в електронній формі. При тому, що дитина не йде до школи вперше, а просто переходить до чергового класу. Щобільше – не йде до школи фізично взагалі, ми навчаємось онлайн із 2022 року. Наскільки мені відомо від знайомих, подібна ситуація і в деяких інших школах Харкова”, – поділилася з МГ “Об’єктив” мама харківської шестикласниці Ксенія.

Чи справді діти та їхні батьки повинні ризикувати життям заради довідки про медогляд і хто висуває такі вимоги, ми запитали в мерії.

“Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №31 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти” обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку у закладах охорони здоров’я медичними працівниками у присутності батьків. Порядок організації медичних оглядів дітей при зарахуванні до закладів освіти визначений наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.07.2023 №1351. Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.05.2024 №714 Про затвердження Змін до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів Медична довідка форми №086/о подається лише при зарахуванні на очну форму навчання, а також на поєднання очної форми здобуття освіти з іншими. Тобто, якщо дитина навчається онлайн, то ця довідка медична не є обовʼязковою, – прокоментували у пресслужбі Харківської міськради.

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Таким чином, школярі Харкова, які навчаються онлайн, можуть не проводити час у поліклініках під час повітряних тривог. Однак залишається актуальним питання безпеки тих дітей, які підуть вчитися офлайн – до підземних шкіл. Місце для безпечного навчання їм забезпечили, місце для безпечних медоглядів – ні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” біля будівлі поліклініки в Харкові 6 серпня порушив у соцмережах питання безпеки медустанов. Кореспондент МГ “Об’єктив” з’ясував, чи зобов’язані діти в місті, де цілодобово звучить повітряна тривога, проходити передшкільні медогляди".