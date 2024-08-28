Кого примут в метродетсад в Харькове в этом году, сообщили в мэрии

Метродетсад продолжит работать в новом учебном году, сообщила на пресс-конференции 28 августа директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

При этом детский сад под землей все так же будет принимать исключительно дошкольников.

«Мы попробовали работать с дошкольниками в метрошколе. Мы охватили с начала января 2024 года и по 1 июля 760 малышей 5-6-летнего возраста — исключительно тех, кто пойдет в школу. Это была столь беспрецедентная акция подготовки детей к школе. Это работало в субботу — воскресенье. Во-первых, помещения метрошколы не пустовали и работали семь дней в неделю. Во-вторых, представьте себе, ребенку к началу войны было три с половиной года, он успел какие-то полгода походить в детский сад или вообще не успел. И сейчас он пойдет в школу, вообще не понимая, что такое детский коллектив. Если он за эти два с половиной года в Харькове, кроме бабушки, мамы или старших братьев-сестер, ни с кем особо не общался. Поэтому этот эксперимент удался, родители очень довольны, и мы в этом году продолжим работу метродетсада», — сказала Деменко.

Подготавливать к школе под землей в этом году будут больше тысячи детей, так как количество станций метро, где создали помещения для учебы, увеличилось до шести, плюс добавилась подземная школа. Подземные детсадовские группы заработают в середине сентября.

Для детей младшего возраста пока детсадов в укрытиях в Харькове нет. В мэрии объясняют: с малышами все сложнее. Нужно выполнить совсем иные условия: обеспечить питание каждые три — четыре часа, дневной сон и прогулки.

«Но харьковский мэр Игорь Терехов уже поручил изучить вопрос, каким должен быть подземный детский сад. Поэтому мы сейчас этот вопрос изучаем», — отметила директор департамента образования.