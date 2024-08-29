Оптимизацию детсадов проводят в Харькове: чем заняты воспитатели без детей

В Харькове объединят несколько детсадов, помещения обещают никому не передавать и не продавать. Воспитатели и без детей задействованы в работе, сообщила на пресс-конференции 28 августа директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

«Что касается оптимизации, шесть садов, о которых идет речь, размещались на первых этажах жилых домов. Это были двухгруппные садики. И сейчас в этих садах насчитывалось от пяти до 10 детей. То есть персонал, директор, завхоз, воспитатели, ассистенты воспитателей. Персонала больше. Потому мы не закрыли эти садики, не ликвидировали, мы их объединили. То есть этот садик крошечный объединяется с садиком побольше, потому что детей сейчас в городе мало. Если школьников у нас больше 50% в городе, то дошкольников у нас 40%. Конечно, мы оптимизируем сеть садов, а эти помещения мы будем использовать, например, когда закончится война. Помещения все у нас остаются, они, по закону о дошкольном образовании, ни в коем случае никому не могут передаваться, отдаваться или продаваться, использоваться будут для образования. То есть мы сделаем там центры внешкольного образования, какие-то кружки, секции», — рассказала Ольга Деменко.

Так как офлайн с детьми в Харькове пока можно заниматься только под землей, детсады города не работают. Действует метродетсад — для чуть более чем тысячи дошкольников. При этом воспитатели и другие сотрудники дошкольных учреждений не остались без работы и зарплаты, уверяют в мэрии.

«Персонал считается находящимся в простое, они получают часть заработной платы. Если воспитатель находится за границей или где-то в другой области и вообще не задействован в учебном процессе, то получает две трети заработной платы. Но основная масса находящихся в Харькове воспитателей активно задействована в работе. У нас 67 «пунктів незламності». Во время учебного процесса учителям там работать тяжело, поэтому привлекаем воспитателей и платим им полную заработную плату. У нас 38 пунктов питания, где мы каждый день выдаем от 40 до 45 тысяч порций. Мы привлекаем их и туда», — объяснила Деменко.

Помимо такой «социальной» работы, сотрудники детсадов заняты и на основных местах — сейчас, например, участвуют в подготовке зданий к зиме.