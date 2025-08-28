Як “приватні дитсадки” в Харкові використовують лазівку в законі – Деменко
Департамент освіти Харківської міськради не має функцій контролювати та моніторити приватні школи та дитсадки. Проте, керівниця відомства Ольга Деменко запевняє: “Ми все знаємо”.
“Що стосується приватних шкіл, то у нас із ними дуже непогані комунікації. Ми на сьогодні знаємо, скільки у приватних школах дітей, скільки там першокласників, які там укриття і так далі. Приватні школи більш-менш відповідають вимогам безпеки, вони мають ПРУ, – розповіла Деменко в інтерв’ю МГ “Об’єктив”. – У нас 16 приватних шкіл, і я вам скажу, що вони набрали майже 500 першокласників, тому вони працюють. Що стосується садочків, то тут необхідна чітка державна політика, бо тут, вибачте, таке…”
“Таке” – це створення нібито “дитсадків” у звичайних квартирах у Харкові. У цьому випадку про якісь серйозні укриття взагалі не йдеться.
“Є приватні дитячі садочки, які одержують ліцензію у департаменті науки й освіти обласної військової адміністрації. Вони повинні відповідати всім вимогам навчального закладу: теж мати укриття і так далі, і так далі. Але тут іще є, як кажуть, я не знаю такого слова українського правильного, а по-кацапськи це звучить “лазейка”. І багато таких бізнесменів, скажімо так, зареєстровані як фізичні особи-підприємці. І у них є в статутній діяльності слово “догляд за дитиною”. Вони в якійсь трикімнатній квартирі збирають дітей, беруть у батьків гроші й доглядають за цими дітьми. Це не є навчальним закладом, тому це не є предметом ліцензування, а значить я взагалі не маю жодної інформації щодо їхнього існування. Розумієте? Я не знаю, скільки їх взагалі може бути в Харкові”, – пояснює директорка департаменту освіти мерії.
Вона переконана, що це питання потребує уваги держави. Адже йдеться про відповідальність та безпеку.
“Я вважаю, що всі, хто працює з дітьми, повинні бути навчальним закладом, бо не дай Боже, завтра прилетить там, де якийсь ФОП доглядає дітей, діти загинуть, хто за це буде відповідати? Той підприємець? Особливо зараз, під час воєнного стану, ми повинні серйозно переглянути оці підходи. Якщо раніше було: ну, доглядає за дітьми й доглядає. Зараз, я вважаю так, якщо ви працюєте з дітьми, значить ви повинні бути: з малюками – дошкільний заклад, навчаєте – школа, розважаєте – позашкільний навчальний заклад. Повинна бути серйозна юридична відповідальність. Наявність безпекових умов, тобто укриття, не залежить від форми власності. Яка різниця, державний заклад, приватний чи комунальний? Скрізь діти й скрізь повинна бути безпека. Тому це питання потребує регуляції на державному рівні”, – наголосила Ольга Деменко.
