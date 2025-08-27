Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

«Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові

Суспільство 19:20   27.08.2025
Олена Нагорна
«Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові

Проєкт першого в Україні підземного дитячого садочка, який планують будувати в Харкові, вже розроблений, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

“Проєкт уже розроблений, так. Це перший досвід в Україні. І дуже хочеться, щоб саме Харкову вдалося його реалізувати”, – зазначила Деменко й уточнила, що над проєктом працював профільний департамент міськради.

За словами керівниці міськосвіти, підземний дитячий садок кардинально відрізнятиметься під побудованих з нуля підземних шкіл і, ймовірно, буде дорожчим.

“Бо площа на кожну малу дитину буде більшою. У них повинна бути територія для занять, територія для ігор і територія для сну. Побудова дитячого садка здійснюється зовсім по-іншому. Там кількість туалетів більша. Концепція дитячого садка повністю відрізняється від концепції школи. Це буде приміщення, розраховане на таку ж кількість дітей, як у дитячому садку. Десь 100-150 дітей”, – пояснила Деменко.

На реалізацію проєкту мерія розраховує отримати державну субвенцію.

“Зараз функціонує система DREAM. Ми складаємо проєктно-кошторисну документацію, проходимо експертизу, завантажуємо в цю систему наші потреби. Потім міністерство проводить відбір наших пропозицій і фінансує. Тому, я думаю, що ми будемо розміщувати це в DREAM. Ще не завантажували, бо субвенція 2025 року вже добігає кінця реалізації. Це вже буде у 2026 році, скоріш за все”, – уточнила Деменко.

Де саме хочуть будувати підземний садочок – очільниця департаменту не розголошує: “Це все повинно бути в тиші”.

Поки підземний дитсадок ще у планах, підготовчі групи дошкільнят   вихідними відвідуватимуть наявні безпечні локації – з 1 вересня працюватимуть сім підземних шкіл, шість станцій метрополітену і чотири ПРУ в наявних закладах.

Читайте також: «Потрібно вносити зміни до НМТ» — у Харкові виступили з ініціативою (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Tesla по зустрічній смузі їздила вулицями Харкова (відео)
Tesla по зустрічній смузі їздила вулицями Харкова (відео)
27.08.2025, 19:40
«Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові
«Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові
27.08.2025, 19:20
Уникнути служби в армії за $8500 обіцяв молодик у Харкові
Уникнути служби в армії за $8500 обіцяв молодик у Харкові
27.08.2025, 18:47
Групу квартирних злодіїв, що обкрадали майно у трьох районах Харкова, впіймали
Групу квартирних злодіїв, що обкрадали майно у трьох районах Харкова, впіймали
27.08.2025, 18:03
“Ніхто б не займався” – Деменко про участь Терехова в історії вчителя та ТЦК
“Ніхто б не займався” – Деменко про участь Терехова в історії вчителя та ТЦК
27.08.2025, 17:52
“Потрібно вносити зміни до НМТ” – у Харкові виступили з ініціативою (відео)
“Потрібно вносити зміни до НМТ” – у Харкові виступили з ініціативою (відео)
27.08.2025, 15:17

Новини за темою:

17:52
“Ніхто б не займався” – Деменко про участь Терехова в історії вчителя та ТЦК
15:17
“Потрібно вносити зміни до НМТ” – у Харкові виступили з ініціативою (відео)
14:05
Чи встигають відкрити 3 підземні школи в Харкові до 1 вересня – дані мерії
12:40
1 вересня в Харкові: чого чекати від навчального року – інтерв’ю Ольги Деменко
10:31
Випускники в Харкові станцювали вальс перед Дзеркальним струменем (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт першого в Україні підземного дитячого садочка вже розроблений, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.".