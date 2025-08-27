«Проєкт розроблений»: відомо, яким буде перший підземний дитсадок у Харкові
Проєкт першого в Україні підземного дитячого садочка, який планують будувати в Харкові, вже розроблений, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.
“Проєкт уже розроблений, так. Це перший досвід в Україні. І дуже хочеться, щоб саме Харкову вдалося його реалізувати”, – зазначила Деменко й уточнила, що над проєктом працював профільний департамент міськради.
За словами керівниці міськосвіти, підземний дитячий садок кардинально відрізнятиметься під побудованих з нуля підземних шкіл і, ймовірно, буде дорожчим.
“Бо площа на кожну малу дитину буде більшою. У них повинна бути територія для занять, територія для ігор і територія для сну. Побудова дитячого садка здійснюється зовсім по-іншому. Там кількість туалетів більша. Концепція дитячого садка повністю відрізняється від концепції школи. Це буде приміщення, розраховане на таку ж кількість дітей, як у дитячому садку. Десь 100-150 дітей”, – пояснила Деменко.
На реалізацію проєкту мерія розраховує отримати державну субвенцію.
“Зараз функціонує система DREAM. Ми складаємо проєктно-кошторисну документацію, проходимо експертизу, завантажуємо в цю систему наші потреби. Потім міністерство проводить відбір наших пропозицій і фінансує. Тому, я думаю, що ми будемо розміщувати це в DREAM. Ще не завантажували, бо субвенція 2025 року вже добігає кінця реалізації. Це вже буде у 2026 році, скоріш за все”, – уточнила Деменко.
Де саме хочуть будувати підземний садочок – очільниця департаменту не розголошує: “Це все повинно бути в тиші”.
Поки підземний дитсадок ще у планах, підготовчі групи дошкільнят вихідними відвідуватимуть наявні безпечні локації – з 1 вересня працюватимуть сім підземних шкіл, шість станцій метрополітену і чотири ПРУ в наявних закладах.
