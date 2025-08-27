Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

«Проект разработан»: известно, каким будет первый подземный детсад в Харькове

Общество 19:20   27.08.2025
Елена Нагорная
«Проект разработан»: известно, каким будет первый подземный детсад в Харькове Фото: Елена Нагорная

Проект первого в Украине подземного детского сада, который планируют строить в Харькове, уже разработан, рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования городского совета Ольга Деменко.

«Проект уже разработан, да. Это первый опыт в Украине. И очень хочется, чтобы именно Харькову удалось его реализовать», — отметила Деменко и уточнила, что над проектом работал профильный департамент горсовета.

По словам руководителя горобразования, подземный детский сад будет кардинально отличаться от построенных с нуля подземных школ и, вероятно, будет дороже.

«Потому что площадь на каждого маленького ребенка будет больше. У них должна быть территория для занятий, территория для игр и территория для сна. Строительство детского сада осуществляется совсем по-другому. Там количество туалетов больше. Концепция детского сада полностью отличается от концепции школы. Это будет помещение, рассчитанное на такое же количество детей, как в детском саду. Где-то 100-150 детей», — пояснила Деменко.

На реализацию проекта мэрия рассчитывает получить государственную субвенцию.

«Сейчас функционирует система DREAM. Мы составляем проектно-сметную документацию, проходим экспертизу, загружаем в эту систему наши потребности. Затем министерство проводит отбор наших предложений и финансирует. Поэтому, я думаю, что мы будем размещать это в DREAM. Еще не загружали, потому что субвенция 2025 года уже подходит к концу реализации. Это будет уже в 2026 году, скорее всего», — уточнила Деменко.

Где именно хотят строить подземный садик — глава департамента не разглашает: «Это все должно быть в тишине».

Пока подземный детский сад еще в планах, подготовительные группы дошкольников по выходным будут посещать имеющиеся безопасные локации — с 1 сентября будут работать семь подземных школ, шесть станций метрополитена и четыре ПРУ.

Читайте также: «Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)
1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)
27.08.2025, 12:40
Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области
Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области
27.08.2025, 20:01

Новости по теме:

17:52
«Никто бы не занимался» — Деменко об участии Терехова в истории учителя и ТЦК
15:17
«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
14:05
Успевают ли открыть три подземные школы в Харькове к 1 сентября — ответ мэрии
12:40
1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)
10:31
Выпускники в Харькове станцевали вальс перед Зеркальной струей (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Проект разработан»: известно, каким будет первый подземный детсад в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект первого в Украине подземного детского сада уже разработан, рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования городского совета Ольга Деменко.".