«Проект разработан»: известно, каким будет первый подземный детсад в Харькове
Проект первого в Украине подземного детского сада, который планируют строить в Харькове, уже разработан, рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования городского совета Ольга Деменко.
«Проект уже разработан, да. Это первый опыт в Украине. И очень хочется, чтобы именно Харькову удалось его реализовать», — отметила Деменко и уточнила, что над проектом работал профильный департамент горсовета.
По словам руководителя горобразования, подземный детский сад будет кардинально отличаться от построенных с нуля подземных школ и, вероятно, будет дороже.
«Потому что площадь на каждого маленького ребенка будет больше. У них должна быть территория для занятий, территория для игр и территория для сна. Строительство детского сада осуществляется совсем по-другому. Там количество туалетов больше. Концепция детского сада полностью отличается от концепции школы. Это будет помещение, рассчитанное на такое же количество детей, как в детском саду. Где-то 100-150 детей», — пояснила Деменко.
На реализацию проекта мэрия рассчитывает получить государственную субвенцию.
«Сейчас функционирует система DREAM. Мы составляем проектно-сметную документацию, проходим экспертизу, загружаем в эту систему наши потребности. Затем министерство проводит отбор наших предложений и финансирует. Поэтому, я думаю, что мы будем размещать это в DREAM. Еще не загружали, потому что субвенция 2025 года уже подходит к концу реализации. Это будет уже в 2026 году, скорее всего», — уточнила Деменко.
Где именно хотят строить подземный садик — глава департамента не разглашает: «Это все должно быть в тишине».
Пока подземный детский сад еще в планах, подготовительные группы дошкольников по выходным будут посещать имеющиеся безопасные локации — с 1 сентября будут работать семь подземных школ, шесть станций метрополитена и четыре ПРУ.
27 августа 2025 в 19:20
