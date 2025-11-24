Live

Як вибрати домофон для дому чи офісу

24.11.2025
Олексій Наумов
Домофон — це ключовий елемент системи безпеки, який забезпечує контроль доступу до приміщення, фіксацію відвідувачів і зручне керування входом. Завдяки сучасним технологіям домофони можуть не лише передавати аудіо- та відеосигнал, а й автоматично записувати події, підключатись до Wi-Fi чи синхронізуватись зі смартфоном. Перш ніж переглянути всі доступні   домофони на сайті Контрол, важливо знати, які характеристики реально впливають на комфорт і рівень безпеки, а якими можна знехтувати.

Основні критерії вибору домофона

Щоб домофон справді підвищував безпеку та був зручним у щоденному використанні, важливо орієнтуватися на ключові технічні характеристики.

Підключення Wi-Fi

Бездротовий зв’язок дозволяє переглядати відео та відповідати на виклик зі смартфона будь-де, де є інтернет. Для тих, хто хоче дистанційно контролювати двері, отримувати повідомлення, керувати замком краще обрати модель із Wi-Fi

Тип домофона

Тип домофона визначає його функціональність, спосіб підключення і рівень безпеки:

  1. IP-відеодомофон — працює через мережу, підтримує високу якість відео, мобільні додатки, хмарний доступ.
  2. Класичний відеодомофон — базується на дротовому підключенні, забезпечує стабільний відеосигнал і сумісність із більшістю панелей виклику.
  3. Аудіодомофон — бюджетне рішення із передачею лише голосу, підходить для невеликих об’єктів і службових приміщень.
  4. Комплект «домофон + виклична панель» — готове рішення для швидкого монтажу, де всі компоненти підібрані під сумісність один з одним.

Діагональ екрана

Якість і зручність перегляду напряму залежать від розміру дисплея:

  • 2.4″ — компактні моделі, часто для аудіодомофонів або простих відео моделей.
  • 4.3″ — базове рішення для квартири.
  • 7″ — оптимальний варіант для більшості користувачів.
  • 8″–10″ — великі екрани для офісів і великих будинків, максимальна деталізація.

Більша діагональ = комфортний перегляд камер і архіву.

Підтримка запису

Сучасні домофони можуть автоматично фіксувати події:

  1. Фото — автоматичний знімок відвідувача.
  2. Відео — короткі ролики під час дзвінка або руху.
  3. Аудіоповідомлення — збереження голосових повідомлень.

Наявність запису підвищує безпеку та корисна при інцидентах.

Управління домофоном

Тип управління впливає на зручність використання:

  1. Механічні кнопки — надійні та довговічні.
  2. Сенсорні кнопки — сучасний вигляд, зручне очищення.
  3. Сенсорний екран — інтуїтивне меню, швидкий доступ до функцій, особливо актуально у моделях із великим дисплеєм.

Особливі можливості домофонів

Під час вибору варто враховувати додаткові опції:

  1. Антивандальні панелі — важливо для приватних будинків і прибудинкових територій.
  2. Запис по детекції руху — корисно для фіксації подій, навіть якщо ніхто не натиснув кнопку виклику.
  3. Підключення додаткових камер — створює повноцінну систему відеоспостереження.
  4. Інтеграція з електрозамком — можливість відчиняти двері дистанційно.

Як вибрати домофон для різних типів приміщень

Вимоги до домофона залежать від типу об’єкта:

  • Квартира — компактний відеодомофон із базовим записом та зручним управлінням.
  • Приватний будинок — модель з Wi-Fi, нічною зйомкою та антивандальною панеллю.
  • Офіс — домофон із можливістю підключення кількох панелей і гнучким керуванням доступом.

Правильно підібраний домофон забезпечує контроль доступу та зручність користування як у будинку, так і в офісі.

Автор: Олексій Наумов
