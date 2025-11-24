Як вибрати домофон для дому чи офісу

Домофон — це ключовий елемент системи безпеки, який забезпечує контроль доступу до приміщення, фіксацію відвідувачів і зручне керування входом. Завдяки сучасним технологіям домофони можуть не лише передавати аудіо- та відеосигнал, а й автоматично записувати події, підключатись до Wi-Fi чи синхронізуватись зі смартфоном. Перш ніж переглянути всі доступні домофони на сайті Контрол, важливо знати, які характеристики реально впливають на комфорт і рівень безпеки, а якими можна знехтувати.

Основні критерії вибору домофона

Щоб домофон справді підвищував безпеку та був зручним у щоденному використанні, важливо орієнтуватися на ключові технічні характеристики.

Підключення Wi-Fi

Бездротовий зв’язок дозволяє переглядати відео та відповідати на виклик зі смартфона будь-де, де є інтернет. Для тих, хто хоче дистанційно контролювати двері, отримувати повідомлення, керувати замком краще обрати модель із Wi-Fi

Тип домофона

Тип домофона визначає його функціональність, спосіб підключення і рівень безпеки:

IP-відеодомофон — працює через мережу, підтримує високу якість відео, мобільні додатки, хмарний доступ. Класичний відеодомофон — базується на дротовому підключенні, забезпечує стабільний відеосигнал і сумісність із більшістю панелей виклику. Аудіодомофон — бюджетне рішення із передачею лише голосу, підходить для невеликих об’єктів і службових приміщень. Комплект «домофон + виклична панель» — готове рішення для швидкого монтажу, де всі компоненти підібрані під сумісність один з одним.

Діагональ екрана

Якість і зручність перегляду напряму залежать від розміру дисплея:

2.4″ — компактні моделі, часто для аудіодомофонів або простих відео моделей.

4.3″ — базове рішення для квартири.

7″ — оптимальний варіант для більшості користувачів.

8″–10″ — великі екрани для офісів і великих будинків, максимальна деталізація.

Більша діагональ = комфортний перегляд камер і архіву.

Підтримка запису

Сучасні домофони можуть автоматично фіксувати події:

Фото — автоматичний знімок відвідувача. Відео — короткі ролики під час дзвінка або руху. Аудіоповідомлення — збереження голосових повідомлень.

Наявність запису підвищує безпеку та корисна при інцидентах.

Управління домофоном

Тип управління впливає на зручність використання:

Механічні кнопки — надійні та довговічні. Сенсорні кнопки — сучасний вигляд, зручне очищення. Сенсорний екран — інтуїтивне меню, швидкий доступ до функцій, особливо актуально у моделях із великим дисплеєм.

Особливі можливості домофонів

Під час вибору варто враховувати додаткові опції:

Антивандальні панелі — важливо для приватних будинків і прибудинкових територій. Запис по детекції руху — корисно для фіксації подій, навіть якщо ніхто не натиснув кнопку виклику. Підключення додаткових камер — створює повноцінну систему відеоспостереження. Інтеграція з електрозамком — можливість відчиняти двері дистанційно.

Як вибрати домофон для різних типів приміщень

Вимоги до домофона залежать від типу об’єкта:

Квартира — компактний відеодомофон із базовим записом та зручним управлінням.

Приватний будинок — модель з Wi-Fi, нічною зйомкою та антивандальною панеллю.

Офіс — домофон із можливістю підключення кількох панелей і гнучким керуванням доступом.

Правильно підібраний домофон забезпечує контроль доступу та зручність користування як у будинку, так і в офісі.