Бути обережними, попри перемир’я, закликав Терехов харків’ян на Великдень

Записано 10:41   12.04.2026
Оксана Горун
Бути обережними, попри перемир’я, закликав Терехов харків’ян на Великдень Скриншот

У Харкові на Великдень ситуація стала “трохи спокійнішою”, ніж була в останні тижні, повідомив у етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

Настрій дуже такий світлий, як і сьогоднішній день. І харків’яни такі світлі. Ми маємо надію, що нарешті доб’ємося миру. І ця надія дає нам життя. Що стосується обстановки, яка є, то трошки спокійніше. Але потрібно бути дуже-дуже обережними, прислухатися до повітряних тривог, бо ми чудово розуміємо, що цей тиждень, який уже минає, і той тиждень був дуже-дуже важкий для міста Харкова. Були дуже серйозні обстріли, були дуже серйозні руйнації, були, на жаль, загиблі люди. І дійсно, потрібно дуже бути обережними, бо ми не можемо дійсно гарантувати, що під час перемир’я не буде якихось обставин і не буде якихось обстрілів”, – попередив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що в місті діють “безпрецедентні заходи безпеки”. Посилено патрулює Національна поліція України. На робочих місцях перебувають усі екстрені служби, працює міський ситуаційний центр.

“Ми у повній бойовій готовності, як завжди, попри таке світле свято”, – запевнив мер Харкова.

Він також нагадав, що три міські цвинтарі закриті для відвідувачів через небезпеку (як обстріли, так і мінування).

“Я дуже прошу харків’ян поставитися до цього питання з обережністю та не відвідувати ці три кладовища. Вони всі розуміють, які це кладовища, бо це небезпека і це, перш за все, збереження життя людей. А наших людей, які загинули, яких нема з нами, можливо пом’янути у церквах, у храмах, і так воно і робиться”, – сказав Терехов.

Читайте також: Перебувати там небезпечно: які цвинтарі заборонено відвідувати у Харкові

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 10:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун